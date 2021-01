Deutsche Bank hebt Ziel für HSBC auf 390 Pence - 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für HSBC von 350 auf 390 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach der deutlich unterdurchschnittlichen Kursperformance der europäischen Bankenaktien im Vorjahr sollten Anleger für 2021 einen selektiven Investmentansatz wählen, um von den Branchenthemen am besten zu profitieren, empfahl Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Für das laufende Jahr sei mit einer deutlichen Erholung der Gebühreneinnahmen und strukturellen Kostensenkungen der Geldhäuser zu rechnen. Die "große Unbekannte" für 2021 seien Kreditausfälle, wobei die meisten von ihm betrachteten Institute gut positioniert seien, um dies durch Rückstellungen und ihre Kapitalpuffer aufzufangen./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / 16:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.