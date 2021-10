Deutsche Bank senkt Ziel für Easyjet auf 720 Pence - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Easyjet von 750 auf 720 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Annahmen an die vor zwei Wochen veröffentlichten Ziele des Billigfliegers angepasst, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem Kurspotenzial von noch immer mehr als 15 Prozent bleibe es aber bei der Kaufempfehlung./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 06:19 / GMT

