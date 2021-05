Deutsche Industrie erhält deutlich mehr Aufträge

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat im März deutlich mehr Aufträge erhalten. Gegenüber dem Vormonat gingen 3,0 Prozent mehr Aufträge ein, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem nur halb so hohen Zuwachs um 1,5 Prozent gerechnet.

Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Aufträge um 27,8 Prozent. Dieser hohe Zuwachs ist vor allem eine Reaktion auf den scharfen Auftragseinbruch während der ersten Corona-Welle im März 2020. Gegenüber Februar 2020, dem Monat vor den ersten Corona-Beschränkungen in Deutschland, lagen die Aufträge 9,1 Prozent höher./bgf/stk