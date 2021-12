DGAP-News: artnet AG: Einführung der ArtNFT: Artnets NFT-Plattform und umfassender 'Artnet NFT 30'-Bericht am 15. Dezember (deutsch)

artnet AG: Einführung der ArtNFT: Artnets NFT-Plattform und umfassender 'Artnet NFT 30'-Bericht am 15. Dezember

Einführung der ArtNFT: Artnets NFT-Plattform und umfassender 'Artnet NFT 30'-Bericht am 15. Dezember

- Die On-chain NFT- Auktion wird am 15. Dezember 2021 eröffnet

- Artnets NFT Beirat mit führenden Marktexperten wird bekanntgegeben

- 'Artnet NFT 30', ein von Justin Suns 'APENFT' geförderter NFT Bericht, wird zeitgleich veröffentlicht

- Artnet News: Branchenführende Journalisten erweitern NFT-Berichterstattung einschließlich Interviews mit wichtigen Akteuren im NFT-Bereich

Berlin / New York, 7. Dezember 2021 - Die Artnet AG, der führende Online-Kunstmarktplatz, Anbieter von Kunstmarktdaten und -analysen sowie globaler Nachrichtendienst, freut sich, ArtNFT anzukündigen: die Einführung Artnets erster On-Chain NFT-Plattform, dem NFT-Beirat und dem 'Artnet NFT 30' Bericht. "Als Pionier der Online-Kunstbranche ist artnet perfekt positioniert, um den NFT-Bereich zu erobern. Unser Ziel ist es, die Distanz zwischen der Krypto-Community und der traditionellen Welt der bildenden Kunst zu überbrücken", sagt Colleen Cash, Vizepräsidentin von artnet Auctions.

ArtNFT, artnets erste On-Chain-NFT-Plattform, wird am 15. Dezember 2021 mit einer kuratierten Auswahl von Werken bedeutender NFT-Künstler eingeführt. Als On-Chain-Plattform verfolgt artnet das Ziel, Sammlern eine transparente, effiziente, vertrauenswürdige und integrierte Erfahrung beim Entdecken und Kauf von NFTs zu bieten.

Um die bestmöglichen Werke und das optimale Nutzererlebnis zu bieten, hat artnet einen NFT-Beirat einberufen, der sich sowohl aus Branchenexperten als auch aus Markt- und Meinungsführern in diesem Bereich zusammensetzt.

Zeitgleich zur Einführung der ArtNFT-Plattform wird Artnet auch den von der ApeNFT gesponserten Bericht 'Artnet NFT 30' veröffentlichen. In Zusammenarbeit mit den im Kunstmarkt führenden Journalisten des artnet News-Teams und den uns vorliegenden Daten wird der Bericht eine tiefgehende Analyse der NFT-Welt anbieten und auch diejenigen Menschen die am Aufbau des Marktes beteiligt sind, vorstellen.

Mit der gleichzeitigen Veröffentlichung der ArtNFT-Auktionsplattform, dem 'Artnet NFT 30' Bericht und begleitenden Interviews mit wichtigen Akteuren ist Artnet auf dem besten Weg, eine Anlaufstelle für NFT-Künstler, -Sammler und -Fachleute zu werden. Damit setzt sich das Unternehmen verantwortlich für Transparenz, Innovation und positive Veränderung in der Kunstbranche ein. "Die NFT-Welt hat eine facettenreiche Gemeinschaft aufgebaut. Wir freuen uns, ArtNFT als einen Ort einzuführen, an dem man diese innovativen Werke entdecken und sich mit ihnen auseinandersetzen kann. Mit dem Start von ArtNFT liefern wir der digitalen Kunstwelt ein umfassendes Nutzererlebnis dank Artnets globaler Reichweite und dank der von Experten kuratierten Auktionen", erklärt Jacob Pabst, CEO von Artnet.

Artnet gehört zu den Pionieren des digitalen Kunstmarktes und war das erste Unternehmen, das den Online-Verkauf von bildender Kunst eingeführt hat. Heute veranstaltet Artnet Auctions jährlich mehr als 70 kuratierte Auktionen die sowohl zeitgenössische Kunst als auch Fotografie und Grafik umfassen. Das Unternehmen bietet Sammlern das ganze Jahr über strategische Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten. Bis Ende August stieg der Wert der über artnet Auctions verkauften Werke im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 18,5 Millionen USD und der Umsatz um 15 % auf 3,6 Millionen USD.

Über Artnet

Mit globalen Geboten rund um die Uhr ist Artnet Auctions der führende Online-Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunst. Neue Bieter, Käufer und Einlieferer in allen Kategorien, Regionen und demographischen Erhebungen vertrauen Artnet Auctions. Mehr Kunstwerke werden digital angeboten und gehandelt als je zuvor. Die Effizienz, der digitale Betrieb, die schnelle Bearbeitungszeit und der kontinuierliche Verkauf von Artnet Auctions sind in der Branche unübertroffen. Die Auktionsplattform ermöglicht sofortige Transaktionen mit einem nahtlosen Fluss zwischen Verkäufern, Spezialisten und Sammlern. Ergänzend zu den Online-Auktionen ist Artnet die führende Quelle für Kunst Online Recherchen.

Artnet, gegründet 1989, hat revolutioniert, wie Menschen heute Kunst entdecken und sammeln. Die Preisdatenbank enthält mehr als 14 Millionen Auktionsergebnisse aus 1.900 Auktionshäusern seit dem Jahr 1985 und bietet dem Kunstmarkt ein einzigartiges Maß an Transparenz. Das Galerienetzwerk verbindet führende Galerien mit Sammlern aus der ganzen Welt und bietet den umfassendsten Überblick über zum Verkauf stehende Kunstwerke. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Einschätzungen von führenden Experten über Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen.

Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzvorschriften. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd.

Kontakt: Sophie Neuendorf sneuendorf@artnet.com

Kontakt: Sophie Neuendorf Vice President

