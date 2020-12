DGAP-News: Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital Corp. kündigt Pläne zur Beantragung einer Notierung an NASDAQ an (deutsch)

Clean Power Capital Corp.: Clean Power Capital Corp. kündigt Pläne zur Beantragung einer Notierung an NASDAQ an

Clean Power Capital Corp. kündigt Pläne zur Beantragung einer Notierung an NASDAQ an

VANCOUVER, British Columbia, 3. Dezember 2020. Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE)(FWB: 2K6)(OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Das Unternehmen gibt bekannt, dass der Board of Directors des Unternehmens ein strategisches Komitee (das "strategische Komitee") zusammengestellt hat, um eine Strategie zur Verbesserung seines Anlegerprofils durch Einführung einer neuen Kapitalmarktstrategie mit Schwerpunkt auf den USA zu überprüfen und zu entwickeln. Im Rahmen der Strategie wird das strategische Komitee einen Antrag auf Notierung der Stammaktien des Unternehmens am NASDAQ Capital Market ("NASDAQ") prüfen.

Die Annahme des Antrags auf Notierung der Stammaktien des Unternehmens an NASDAQ unterliegt einer Reihe von regulatorischen Vorschriften und Kotierungsvoraussetzungen, einschließlich und ohne Einschränkung: Beibehaltung der erforderlichen Anzahl von Market Makern für die Stammaktien des Unternehmens; Beauftragung eines Sponsors für die Stammaktien des Unternehmens; die Einreichung der entsprechenden Registrierungserklärung bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), um ein berichtpflichtiges Unternehmen gemäß dem US-amerikanischen Securities Act zu werden; und die Überprüfung des Unternehmens und die Annahme zur Notierung durch NASDAQ. Das Unternehmen wird auch einen Finanzberater suchen, um die Realisierbarkeit einer möglichen Notierung an NASDAQ zu beurteilen. Es kann nicht garantiert werden, dass die NASDAQ-Zulassung erteilt wird, wenn das Unternehmen seinen Kotierungsantrag einreicht.

Das Management von MOVE geht davon aus, dass eine Notierung an NASDAQ:

- zusätzliche Möglichkeiten bieten wird, institutionelle Investoren und Privatanleger anzuziehen, wodurch das Unternehmen seine Investorenbasis in den USA und international erweitern kann;

- die Präsenz des Unternehmens, seine Wachstumsstrategie, seine bisherigen Erfolge und Ergebnisse verbessern wird;

- die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens erhöhen wird; und

- das Gesamtprofil des Unternehmens verbessern und letztendlich den Shareholder-Value steigern wird.

Joel Dumaresq, CEO von MOVE, erklärte: "Wir sehen sowohl in den USA als auch international weiterhin ein starkes Interesse von Investoren. Eine Notierung an NASDAQ war als eine der vielen Strategien auf unserem Radar, die im Rahmen unserer Kapitalmarktstrategie und in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik des Unternehmens mit der vorrangigen Zielsetzung des Unternehmens umgesetzt werden sollen, um maximale Erträge aus seinen Investitionen zu erwirtschaften. In Anbetracht dessen ist eine NASDAQ-Notierung ein natürlicher nächster Schritt für das Unternehmen."

Die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an NASDAQ unterliegt weiterhin der Zustimmung der NASDAQ und der Erfüllung aller geltenden Kotierungsvoraussetzungen und regulatorischen Vorschriften. Das Unternehmen wird die Notierung seiner Stammaktien an der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Symbol "MOVE" beibehalten. Das Unternehmen wird über seine Fortschritte auf dem Weg zu diesem Ziel laufend berichten.

Derzeit gibt es keinen Zeitplan für die Durchführung der Überprüfung unserer Kapitalmarktstrategie, und es gibt keine Garantie dafür, dass diese Bemühungen erfolgreich sein werden oder der Überprüfungsprozess zur Notierung der Stammaktien des Unternehmens an NASDAQ führen wird.

Über PowerTap

Das Unternehmen schloss am 27. Oktober 2020 eine Investition in PowerTap ab (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2020). PowerTap ist führend beim Aufbau der kostengünstigsten Infrastruktur für die Wasserstoffbetankung mittels ihres umweltfreundlichen geistigen Eigentums, Produktdesigns für die modularisierten und niedrigsten Produktionskosten von Wasserstoff und Markteinführungsplans. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstoff-Tankstellen befinden sich in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens LAX) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland. Weitere Informationen zu PowerTap finden Sie auf der Website unter http://www.powertapfuels.com

Über Clean Power Capital Corp.

Clean Power ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf angepasste Investitionen in private und öffentliche Unternehmen spezialisiert hat, die in einer Vielzahl von Branchen tätig sein können, wobei der aktuelle Schwerpunkt auf der Gesundheitsbranche und Branche der erneuerbaren Energien liegt. Das Investitionsmandat konzentriert sich insbesondere auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite, die Fähigkeit, einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen und Liquidität in unseren Anlagen zu suchen. Eine Kopie der geänderten und neu formulierten Anlagerichtlinie der Clean Power finden Sie im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Im Namen des Board of Directors der Clean Power Capital Corp.

"Joel Dumaresq"

Joel Dumaresq CEO Tel.: +1 (604) 687-2038

info@cleanpower.capital

Erfahren Sie mehr über Clean Power auf unserer Website: https://cleanpower.capital/

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

