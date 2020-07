DGAP-News: Elmos Semiconductor SE: Umwandlung in eine europäische Aktiengesellschaft (SE) vollzogen (deutsch)

Elmos Semiconductor SE: Umwandlung in eine europäische Aktiengesellschaft (SE) vollzogen

Dortmund, 1. Juli 2020: Die Umwandlung der Elmos in eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) ist vollzogen. Nach der erfolgten Eintragung ins Handelsregister am 1. Juli 2020 firmiert Elmos als Elmos Semiconductor SE und stärkt damit die internationale Positionierung. Die neue Rechtsform hat keine direkten Auswirkungen auf das laufende Geschäft, die Elmos Semiconductor SE ist rechtlich und wirtschaftlich mit der Elmos Semiconductor AG identisch.

Das bewährte, dualistische System bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat bleibt unverändert bestehen. Die Aktionäre halten dieselbe Anzahl an nennwertlosen Stückaktien an der Elmos Semiconductor SE wie vor der SE-Umwandlung an der Elmos Semiconductor AG. Auch die bekannte Wertpapierkennnummer und die ISIN werden beibehalten.

Die neue Handelsregisternummer lautet: HRB 31940. Die Bankverbindung, die USt-ID, sowie die Steuernummer sind unverändert.

Kontakt Elmos Semiconductor SE Janina Rosenbaum, Leiterin Investor Relations, Tel: +49-2317549287 Mathias Kukla, Pressesprecher, Tel: +49-231-7549-199 Email: invest@elmos.com

Über Elmos Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Heinrich-Hertz-Str. 1 44227 Dortmund Deutschland Telefon: +49 (0)231 7549-575 Fax: +49 (0)231 7549-111 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com

