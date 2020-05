DGAP-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 28.05.2020, 15:39 Uhr CET/CEST - mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Personalie (deutsch)

Korrektur der Veröffentlichung vom 28.05.2020, 15:39 Uhr CET/CEST - mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Personalie

^ DGAP-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Personalie Korrektur der Veröffentlichung vom 28.05.2020, 15:39 Uhr CET/CEST - mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Personalie

28.05.2020 / 16:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Weitere Veränderung im Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Carsten Bokelmann neuer Vorstand

Gräfelfing, 28. Mai 2020. Der Aufsichtsrat der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat Carsten Bokelmann (51) mit Wirkung vom 1. Juni 2020 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Die Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgte am 28. Mai 2020. Als neues Vorstandsmitglied mit Dienstsitz in Gräfelfing wird Carsten Bokelmann künftig die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Wertpapierabwicklung, Risikomanagement und Controlling sowie Compliance leiten, die bisher von Thomas Posovatz verantwortet wurden. Die Gesellschaft hatte im März 2020 bekanntgegeben, dass Thomas Posovatz zum Jahresende in den Ruhestand gehen wird.

"Mit Carsten Bokelmann hat die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG einen ausgewiesenen Experten für die Marktfolgethemen gewinnen können", freut sich Michael Wilhelm, Vorsitzender des Aufsichtsrates der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG. "Die fundierte regulatorische Kompetenz und der gesamte Bereich Marktfolge haben in den letzten Jahren immer weiter an Bedeutung gewonnen und dies wird sich gerade im aktuell herausfordernden Umfeld weiter fortsetzen. Mit der Bestellung von Carsten Bokelmann haben wir dieser Entwicklung und auch dem Übergang der Verantwortung innerhalb der mwb zu einem optimalen Zeitpunkt und konsequent Rechnung getragen", so Wilhelm weiter.

Zum 01.04.2020 wurde bereits Kai Jordan zum Vorstand bestellt. Damit setzt sich der Vorstand ab dem 1. Juni 2020 bis zum Jahresende aus den Mitgliedern Thomas Posovatz, Franz Christian Kalischer, Kai Jordan und Carsten Bokelmann zusammen. Carsten Bokelmann: "Ich freue mich, dass ich die mwb auf ihrem Wachstumskurs aktiv unterstützen kann. Den für Banken immer wichtiger werdenden Bereich Marktfolge sehe ich in der mwb von meinem Vorstandskollegen Thomas Posovatz sehr gut aufgestellt."

Carsten Bokelmann war bis Ende März 2020 als Vorstand für Finanzen und Rechnungswesen, Risikomanagement und -controlling, Interne Revision, Compliance, Meldewesen, Geldwäschebekämpfung, Wertpapierabwicklung, Personalwesen, Organisation und Strategie sowie Kommunikation im Hause der Steubing AG verantwortlich. Er war außerdem im Vorstand des bwf - Bundesverband der Wertpapierfirmen e.V. und diversen Arbeitsgruppen des Verbandes tätig.

Zu mwb: Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie ( ISIN DE0006656101 , WKN 6656101) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart. mwb ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: Wertpapierhandel und Corporates & Markets. Im Wertpapierhandel betreut mwb rund 38.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland.

Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Thomas Posovatz Sprecher des Vorstands Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Tel.: 089/85 85 2-500 Fax: 089/85 85 2-505 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

28.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 858 52-305 Fax: +49 (0)89 858 52-5 05 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Internet: www.mwbfairtrade.com

ISIN: DE0006656101

WKN: 665610 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 1058235

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1058235 28.05.2020

°