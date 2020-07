Major Precious Metals Corp.: Das Unternehmen wird mit dem Abschluss der Akquisition des Skaergaard-Projekts sobald wie möglich fortfahren

Major Precious Metals legt ein Update bezüglich IIROCs Anfrage vor

15. Juli 2020 - Vancouver, British Columbia - Major Precious Metals Corp. ("Major" oder das "Unternehmen") (CSE: SIZE | OTC: SIZYF | FRANKFURT: 3EZ) gibt bekannt, dass das Unternehmen von Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) gebeten wurde, einen über das Unternehmen und die Skaergaard-Liegenschaft veröffentlichten Bericht zu bestätigen. Das Unternehmen bestätigt, dass dieser Bericht durch Dritte erstellt wurde und weder vom Unternehmen angefordert noch vor der Veröffentlichung geprüft wurde. Major bittet die Investoren, sich auf die Veröffentlichungen des Unternehmens zu berufen. Das Unternehmen hat keine Investor-Relations-Verträge.

Der Abschluss der bereits am 1. Juni 2020 bekannt gegebenen Akquisition des Skaergaard-Projekts unterlag einer Reihe von Bedingungen, die alle erfüllt wurden. Der Antrag bei der grönländischen Regierung auf Übertragung der Lizenzen für das Skaergaard-Projekt ist auf bestem Weg, und die Genehmigung wird in Kürze erwartet.

Das Unternehmen wird mit dem Abschluss der Akquisition des Skaergaard-Projekts sobald wie möglich fortfahren. Die Transaktion wird von der Börse überprüft und könnte laut Börsenrichtlinien als eine grundlegende Veränderung eingestuft werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Abschluss der Transaktion so bald wie möglich fortzusetzen. Die Börse hat zusätzliche Informationen angefordert, um zu bestimmen, ob die Akquisition als grundlegende Veränderung gemäß CSE-Richtlinie 8 betrachtet wird, die die Zustimmung der Aktionäre und der Börse auf der Grundlage eines umfassenden Offenlegungsdokuments erfordern würde. Das Unternehmen erwartet, dass die erforderlichen Informationen innerhalb von 30 Tagen der Börse vorgelegt werden.

Major Precious Metals ist ein kanadisches Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das ein diversifiziertes Portfolio an Explorationsliegenschaften innerhalb einiger der vielversprechendsten Edel- und Basismetallvorkommen weltweit besitzt. Major Precious Metals befasst sich auch mit dem Erwerb und der Erkundung von Edelmetallprojekten in der Nähe oder angrenzend an bestehende Bergbaubetriebe, die von etablierten Bergbauunternehmen kontrolliert werden.

