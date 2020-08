PREOS Real Estate AG: PREOS Real Estate AG: 80-Mio-Euro Umbauprojekt in Essen erfolgreich abgeschlossen - neues Polizeipräsidium an Polizei Essen übergeben

Pressemitteilung

PREOS Real Estate AG: 80-Mio-Euro Umbauprojekt in Essen erfolgreich abgeschlossen - neues Polizeipräsidium an Polizei Essen übergeben

Leipzig, 13. August 2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850 ) hat bei ihrem Objekt in der Essener Theodor-Althoff-Straße ein großes Umbauprojekt erfolgreich abgeschlossen und sämtliche Flächen frist- und plangemäß an die Polizei Essen als Mieter übergeben. Die Polizei nutzt die Fläche als neues Polizeipräsidium. Der Mietvertrag mit 30jähriger Laufzeit wurde bereits 2018 abgeschlossen. Das Umbauprojekt erstreckte sich über einen Zeitraum von rd. 18 Monaten und hatte ein Volumen von 80 Mio. Euro.

Der Mietvertrag umfasst eine Fläche von 25.500 Quadratmetern, die als Büros genutzt werden sowie weiteren 1.300 Quadratmetern für die Kfz-Werkstatt auf dem Gelände. Zusätzlich existieren noch 890 Stellplätze. Die gesamte PREOS-Immobilie in Essen-Schuir weist eine Fläche von 100.000 Quadratmetern auf. Für den Umbau wurden moderne und hochwertige Materialien verwendet.

Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG: "Wir freuen uns über den erfolgreichen Projektabschluss zu unserer und vor allem der Zufriedenheit unseres Mieters. Der langlaufende Vertrag und die Polizei als erstklassiger Mieter sind natürlich ein solides Fundament für den Wert unserer Immobilie. Dafür haben wir investiert und können nun Flächen übergeben, die höchsten Anforderungen genügen."

Über die PREOS Real Estate AG

Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.

Investor & Public Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-52 E-Mail: preos@edicto.de

