^ DGAP-News: Grow Solutions Holdings, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous Pure Roots Holdings erhält Finanzierungsgenehmigung für das Bundes- / Provinzprogramm und strebt eine Zusammenarbeit mit der renommierten Universität von Regina (USA) an

Saskatoon, Saskatchewan--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 24. September 2020) - Grow Solutions Holdings, Inc. (OTC PINK: GRSO) gibt heute bekannt, dass Pure Roots Holdings Canada vom kanadischen Mitacs-Programm genehmigt wurde, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch GRSO und der ersten Zahlung, um seine Forschung Entwicklungsprogramme voranzutreiben. Dies wird eine Zusammenarbeit mit einem der besten Forscher der Universität in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen sein.

Mitacs ist eine gemeinnützige nationale Forschungsorganisation, die in Partnerschaft mit der kanadischen Wissenschaft, der Privatindustrie und der Regierung Forschungs um Ausbildungsprogramme in Bereichen durchzuführen, die mit industrieller und sozialer Innovation zusammenhängen.

GRSO wird in der Lage sein, Pflanzenbilder durch eine große Datenbank von Bildern weiter zu analysieren und das Wachstum und die Struktur der Pflanzen unter verschiedenen Bedingungen zu analysieren, mit dem Ziel, prädiktive Annahmen über die zukünftigen Wachstumstendenzen der Pflanzen zu treffen und die Pflanzenwachstumsvariablen entsprechend besser zu planen. GRSO wird bestimmte Indikatoren in den Pflanzenbildern mit verschiedenen Arten spezifischer Kameras und Sensoren analysieren, um ein tieferes Verständnis dafür zu erhalten, wie sich die Wachstumsbedingungen und Wachstumsmedien auf die Gesundheit der Pflanzen auswirken, um die Produktion zu maximieren.

Herr Chad Fischl, Geschäftsführer, erklärt wie folgt: "GRSO freut sich darauf, unsere Zusammenarbeit mit der Universität von Regina fortzusetzen. Dies ermöglicht eine enorme Expansion in die Entwicklung unserer Tochtergesellschaft Pure Roots und die Optimierung des Pflanzenwachstums in unseren AeroPods. Dies ist eine seltene Gelegenheit um mit dem Mitacs-Programm zusammenzuarbeiten, und wir hoffen, dass dies unser Engagement für unser Geschäft bestätigt. Darüber hinaus sind wir zuversichtlich, dass die Erfahrungen weiter zu unserer starken Basis von Technologien beitragen wird, die wir bereits in unserem Unternehmen entwickelt haben, um unsere Expansion und unser Wachstum voranzutreiben. "

Herr Chad Fischl erklärt weiter: "Ich möchte auch auf die zahlreichen Anfragen eingehen, die wir von unseren Aktionären bezüglich der Besorgnis über einen Aktiensplit erhalten haben. Derzeit haben wir nicht die Absicht einen Split vorzunehmen und unseren Aktienwert in vollem Umfang zu erhalten um gleichzeitig die Marken- und Technologiebasis zu erweitern. "

Weitere Informationen über Grow Solutions Holdings, Inc. und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pure Roots Holding, Ltd. finden Sie auf unserer offiziellen Website sowie weitere Informationen über das Unternehmen und seine neuesten Pressemitteilungen. http://www.aerogrowmanufacturing.com , www.purerootsfarms.com , www.grsoinvest.com.

Chad Fischl Geschäftsführer und Direktor PO Box 2869 Jackson, WY 83001 (360) 612-0180 Quelle: Grow Solutions Holdings, Inc. (OTC PINK: GRSO)

