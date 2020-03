DGAP-News: Sixt Leasing SE: Sixt Neuwagen und PAYBACK bieten City-SUV bereits ab 89,95 Euro im Monat* an (deutsch)

Sixt Leasing SE: Sixt Neuwagen und PAYBACK bieten City-SUV bereits ab 89,95 Euro im Monat* an

^ DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung Sixt Leasing SE: Sixt Neuwagen und PAYBACK bieten City-SUV bereits ab 89,95 Euro im Monat* an

30.03.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sixt Neuwagen und PAYBACK bieten City-SUV bereits ab 89,95 Euro im Monat* an

* Sonderaktion zum 20. Geburtstag von PAYBACK

* Kia Stonic mit umfangreicher Ausstattung zu attraktiven Konditionen

* Einfache Fahrzeugkonfiguration und -bestellung per PAYBACK App

* Optionale Servicepakete wählbar

* Abholung bei teilnehmenden Kia-Händlern bereits ab Juni 2020 möglich

Pullach, 30. März 2020 - Die Sixt Leasing SE und ihr Online-Portal sixt-neuwagen.de haben sich mit PAYBACK zum 20. Geburtstag des Bonusprogramms ein ganz besonderes Geschenk für die mehr als 31 Millionen PAYBACK Kunden überlegt: Ab sofort gibt es den Kia Stonic "VISION" mit umfangreicher Ausstattung ab 89,95 Euro im Monat*. Das Leasingangebot ist exklusiv in der PAYBACK App erhältlich und wird durch die optionalen Servicepakete "Versicherung" sowie "Wartung und Verschleiß" ergänzt. Die Fahrzeugkonfiguration und -bestellung erfolgt, genauso wie die Buchung der Servicepakete, ganz einfach und bequem per PAYBACK App und wird über Sixt Neuwagen abgewickelt. Die ersten Kunden können ihr Fahrzeug bereits im Juni 2020 bei einem der teilnehmenden Kia-Händler abholen. Das Angebot ist limitiert und gilt - nur solange der Vorrat reicht - bis zum 26. April 2020.

Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Wir freuen uns, den PAYBACK Kunden ein attraktives City-SUV zu Top-Konditionen anzubieten und ihnen dabei erstmals eine mobile, komplett digitale Konfiguration und Bestellung zu ermöglichen. Die optionalen Servicepakete, die kurze Lieferzeit und zusätzliche PAYBACK Punkte runden das Angebot ab. So können Kunden ihr Wunschfahrzeug bereits wenige Wochen nach der Bestellung ganz bequem bei einem der teilnehmenden Kia-Händler abholen."

Florian Wolfframm, Marketing-Chef und Mitglied der Geschäftsleitung bei

PAYPACK: "Ein Neuwagen exklusiv in der PAYBACK App mit Punkten on top! Wir feiern unseren runden Geburtstag das ganze Jahr über zusammen mit Kunden und Partnern. Das Wichtigste für uns ist dabei, ihnen allen echte Vorteile bieten zu können. Wir wünschen unseren Punktesammlern eine gute Fahrt mit dem City-SUV."

Umfangreiche Ausstattung PAYBACK Kunden können den Kia Stonic "VISION" für eine Laufzeit von 24, 36 oder 48 Monaten bei einer Laufleistung von 10.000, 15.000 oder 20.000 Kilometern pro Jahr leasen. Das Aktions-CUV verfügt über einen 100-PS-Turbobenziner** und zahlreiche Extras wie zum Beispiel Klimaautomatik, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, EcoDynamics mit Start Stopp System, Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto, Kia-Radio mit Touchscreen und Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Regensensor, Parksensoren hinten, ein beheizbares Multifunktions-Lederlenkrad sowie eine Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer. Kunden können die Metallic-Lackierungen Auroraschwarz, Signalrot, Denimblau oder Graphite wählen.

Bilder zum Download (auf Link klicken):

* Kia Stonic "VISION" Kampagne (Fotocredit: PAYBACK)

* Kia Stonic "VISION" in Auroraschwarz (Fotocredit: Kia)

* Kia Stonic "VISION" in Signalrot (Fotocredit: Kia)

* Kia Stonic "VISION" in Denimblau (Fotocredit: Kia)

* Kia Stonic "VISION" in Graphite (Fotocredit: Kia)

______

* zzgl. einmaliger Überfuhrungskosten von 750,09 Euro; Aktionsrate von 89,95 Euro nur bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 Kilometern verfügbar. Weitere Laufzeit- und Laufleistungskombinationen möglich.

** Die Motorisierungen weisen die im Folgenden genannten Verbrauchs- und Emissionswerte auf. Die Werte wurden nach dem neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Die Motoren entsprechen damit der Abgasnorm Euro 6d-Temp.

Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2-5,0 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 120-115 g/km

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist auch im Internet unter www.dat.de verfügbar.

Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.

Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.

Die Sixt Leasing SE ( WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2019 auf 824 Mio. Euro.

www.sixt-leasing.de

Über PAYBACK: PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr.

90 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird aktiv von 10 Mio. Nutzern verwendet. Sie zählt bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.

www.PAYBACK.de

Pressekontakt Sixt Leasing: Kirchhoff Consult Nikolaus Hammerschmidt +49 40 609186 18 nikolaus.hammerschmidt@kirchhoff.de

Pressekontakt PAYBACK: Nina Purtscher Head of Corporate & PAYBACK PR PAYBACK GmbH Theresienhöhe 12 80339 München +49 (0) 89 997 41 - 206 nina.purtscher@PAYBACK.net PAYBACK.net PAYBACK.de facebook.com/PAYBACK twitter.com/Presse_PAYBACK

30.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 744 44 - 8 4518 E-Mail: ir@sixt-leasing.com Internet: http://ir.sixt-leasing.de

ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6 , DE000A2LQKV2

WKN: A0DPRE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1009027

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1009027 30.03.2020

°