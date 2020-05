DGAP-News: Taiwanische Stiftungen rufen im 'Protect Every1'-Video zu weltweiter Solidarität angesichts der Pandemie auf (deutsch)

Taiwanische Stiftungen rufen im 'Protect Every1'-Video zu weltweiter Solidarität angesichts der Pandemie auf

Taiwanische Stiftungen rufen im "Protect Every1"-Video zu weltweiter Solidarität angesichts der Pandemie auf

TAIPEI, TAIWAN - Media OutReach - 7. Mai 2020 - Die COVID-19-Pandemie hat weltweit verheerende Auswirkungen gezeigt, Leben bedroht und Volkswirtschaften ins Wanken gebracht. Die iSee Taiwan Foundation und die Sayling Wen Cultural & Educational Foundation stellen jetzt gemeinsam das Video "Protect Every1" vor ( https://youtu.be/vFbVkN3_DUM), worin zum Kampf gegen das Corona-Virus aufgerufen wird.

Ted Wen, Vorsitzender der beiden Stiftungen, erklärte: "Dies ist ein kritischer Augenblick für die Menschheit. Diese Krise kann nicht von einem Land oder einer Person allein kontrolliert werden. Wir müssen alle gemeinsam handeln." Herr Wen fügte hinzu: "Quarantäne bedeutet nicht einfach nur Distanz, sondern kann als neue Lebensweise angesehen werden. Und diese neue Art zu leben kann der Schlüssel sein, um COVID-19 zu besiegen."

Die Initiatorin dieser Videoproduktion ist Audrey Yang, stellvertretende Vorsitzende der Stiftungen. Die darin enthaltenen Botschaften lauten: "Es ist an der Zeit, dass wir uns alle gegen diese Bedrohung stemmen. Indem Sie sich selbst schützen, können Sie viele und damit die Welt schützen. Die Willenskraft von Einzelnen kann zu einer globalen Kraft geformt werden, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und Leben zu retten."

Die meisten Länder haben mit Ausgangssperren bzw. -beschränkungen und Grenzschließungen reagiert, in dem verzweifelten Versuch, die Bewegungsfreiheit der Personen einzuschränken und so die Verbreitung des tödlichen Virus einzudämmen. Diese drastischen Maßnahmen allein reichen jedoch nicht aus, um das Virus zu besiegen, über das wir nur sehr wenig wissen. Es müssen sich alle beteiligen, um COVID-19 zu überwinden.

Im Video werden vier Geschichten erzählt, die unterstreichen, dass man, indem man sich selbst schützt, die Welt verändern kann. Der nach oben weisende Zeigefinger bedeutet "Schütze den Einzelnen-schütze alle."

Die Filmausschnitte zeigen, wie Menschen in verschiedenen Teilen der Welt mit der noch nie dagewesenen Bedrohung in ihrem Leben umgehen. Sie zeigen, wie einzelne Personen aus verschiedenen Kulturen und Altersgruppen ihr Bestes geben, um das Corona-Virus zu bekämpfen und dadurch sich selbst, ihre Familien und die Gesellschaft zu schützen, in der Hoffnung, Frieden und Ordnung in ihrer Heimatstadt wiederherzustellen.

Die iSee Taiwan Foundation wurde 2003 vom inzwischen verstorbenen Unternehmer Sayling Wen gegründet. Ziel der Stiftung ist es, der Welt ein wichtiges Portal zu bieten, um Taiwan durch Kulturtourismus kennenzulernen. Ziel der Sayling Wen Cultural & Educational Foundation ist es, Talente für die zukünftige Gesellschaft auszubilden, indem ein werteorientiertes lebenslanges Lernen in der Industriegesellschaft gefördert wird.

