The Grounds Real Estate Development AG gewinnt Armin H. Hofmann als weiteren strategischen Großaktionär und künftiges Aufsichtsratsmitglied

20.11.2020

CORPORATE NEWS

The Grounds gewinnt Armin H. Hofmann als weiteren strategischen Großaktionär und künftiges Aufsichtsratsmitglied

- Armin H. Hofmann übernimmt eine rund 17-prozentige Beteiligung an The Grounds

- Deutsche Balaton Gruppe reduziert ihre Beteiligung und hält künftig rund 16 Prozent der Anteile an The Grounds

- Wechsel im Aufsichtsrat zum Jahresende 2020

Berlin, 20. November 2020 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds/ ISIN: DE000A2GSVV5 ) hat mit Armin H. Hofmann einen neuen strategischen Großaktionär gewonnen. Der in Frankfurt, Berlin und Paris tätige Jurist und Unternehmer wird künftig eine rund 17-prozentige Beteiligung an der Gesellschaft halten. Zugleich reduziert die Deutsche Balaton Gruppe ihren Anteil an The Grounds im selben Volumen und bleibt künftig mit ebenfalls rund 16 Prozent an der Gesellschaft beteiligt.

Herr Hofmann hat mit seiner Firmengruppe jahrzehntelange Erfahrung im Immobilieninvestment sowie in verschiedenen anderen Branchen wie Medizintechnik, Software und Internet. Er gehörte darüber hinaus in den letzten Jahren verschiedenen Aufsichtsgremien in den USA und in Deutschland an.

Arndt Krienen, Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG, sagt: "Wir freuen uns, dass wir mit Armin H. Hofmann einen weiteren Investor an Bord haben, der von der Strategie unseres Unternehmens überzeugt ist und dessen Wachstum in den kommenden Jahren als Aktionär begleiten möchte. Neben der Neubesetzung des Vorstandes, der erfolgreichen Sachkapitalerhöhung und der strategischen Fokussierung unseres Geschäfts in den Segmenten Bestandshaltung und Projektentwicklung ist unsere Aktionärsbasis, die durch die Beteiligung von Herrn Hofmann weiter verstärkt wurde, ein wichtiges Element in der Entwicklung von The Grounds in diesem Jahr."

Gleichzeitig wird es zum Ende des Kalenderjahres einen Wechsel im Aufsichtsrat geben. Herr Prof. Dr. Winfried Schwatlo hat sein Mandat zum 31. Dezember 2020 niedergelegt. Armin H. Hofmann soll durch gerichtliche Bestellung zunächst bis zur Beendigung der nächsten ordentlichen Hauptversammlung als Nachfolger von Herrn Prof. Schwatlo zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt werden.

Hierzu Eric Mozanowski, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: "Wir freuen uns mit Herrn Hofmann einen Investor gewonnen zu haben, mit dem wir die Grounds weiter entwickeln können. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Prof. Dr. Winfried Schwatlo für die stets vertrauensvolle und kompetente Zusammenarbeit."

Unternehmenskontakt: The Grounds Real Estate Development AG Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@thegroundsag.com Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations: UBJ GmbH Ingo Janssen, Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg T. +49 (0) 40 6378 5410 E-Mail: ir@ubj.de Web: www.ubj.de

Public Relations: RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg Wallstr. 16 10179 Berlin T. +49 (0) 30 284 49 87 62 E-Mail: dietze@rueckerconsult.de Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

