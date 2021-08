Die besten Dividendenaktien: Dividendenrendite, Umsatzwachstum, Dividendenwachstum & zukünftige Entwicklungen?

Wie man die besten Dividendenaktien identifiziert, darüber kann man sich natürlich vortrefflich streiten. Ich bin sowieso überzeugt, dass man eher ein ganzes Buch über dieses Thema schreiben kann, als einen kleineren Artikel. Aber trotzdem: Für die erste Orientierung mag auch das hilfreich sein.

Ein deutschsprachiges Finanzportal hat jetzt ebenfalls zum Thema gemacht, wie man die besten Dividendenaktien identifiziert. Und dabei die Faktoren Dividendenrendite, Umsatzwachstum, Dividendenwachstum und zukünftige Aussichten ausgelobt. Was sollen Foolishe Investoren davon halten? Eine überaus interessante Frage, die nach einer Antwort förmlich schreit.

Die besten Dividendenaktien: Diese 4 Faktoren?

Eines vorweg: Die besten Dividendenaktien mit diesen vier Faktoren zu identifizieren, ist natürlich ein wenig zu kurz gedacht. Um jedoch für den Schreiberling in die Bresche zu springen: Es ist kaum möglich, anhand eines kleineren Artikels ein solches Ziel zu erreichen. Wie gesagt: Ein Buch wäre vielleicht eher angeraten, um das vollumfänglich abzudecken.

Aber riskieren wir einen Blick auf die einzelnen Faktoren, die die besten Dividendenaktien ausmachen können. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir zwei Faktoren kaum näher thematisieren müssen: nämlich die Zukunftsaussichten und das Dividendenwachstum. Investoren, die sich seit längerer Zeit mit ausschüttenden Aktien beschäftigen, wissen, dass moderates Wachstum insgesamt ein Katalysator für starke Renditen ist. Egal ob es zukünftige Gewinnwachstumsaussichten sind oder aber bei der Dividende selbst.

Was ist aber mit der Dividendenrendite und dem Umsatzwachstum? Grundsätzlich: schwierig. Die Dividendenrendite ist eine Kennzahl, die gerade im Kontext der besten Dividendenaktien eher mit Vorsicht zu genießen ist. Häufig und mit Blick auf die Gesamtperformance sind es eher die Ausschütter mit moderaten Werten und Wachstum, die eine bessere Gesamtperformance aufweisen. Immerhin gibt es den Hinweis, dass man nicht nur auf die Dividende bei der Analyse achten sollte. Wobei dann im Umkehrschluss die Dividendenrendite näher umschrieben wird.

Und Umsatzwachstum? Ja, auch das kann eine Daseinsberechtigung haben. Ein wachsendes Geschäftsmodell ist auch für die Dividende wichtig. Allerdings: Vielleicht sollte man als Einkommensinvestor lieber auf einen wachsenden freien Cashflow achten. Aus diesem wird die Ausschüttung letztlich faktisch bezahlt.

Was mir außerdem fehlt

Bei diesem Überblick zu den besten Dividendenaktien fehlt mir außerdem ein Fokus: das Unternehmen selbst. Zu den langfristig orientiert aussichtsreichen Ausschüttern fehlen nach meinem Ermessen unternehmensspezifische Faktoren. Wettbewerbsvorteile, starke Marken und die Frage, warum es weiterhin stabile Dividenden geben könnte. Das mag zwar in den Zukunftsaussichten mit abgedeckt sein. Es geht jedoch meiner Meinung nach um mehr.

Insofern halte ich es nicht für gänzlich falsch, auf diese vier Faktoren bei der Suche nach den besten Dividendenaktien zu achten. Aber: Das Unternehmen gehört mindestens noch in den Fokus. Ja, für mich sogar an die erste Stelle.

Der Artikel Die besten Dividendenaktien: Dividendenrendite, Umsatzwachstum, Dividendenwachstum & zukünftige Entwicklungen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images