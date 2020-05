Die Warren Buffett Warnung

Die Performance von Warren Buffett lässt in diesem Jahr zu wünschen übrig. Seine Investments in Kraft Heinz und Wells Fargo waren zudem teure Fehler. Nun trennt sich das Orakel von Omaha mit hohen Verlusten von seinen Beteiligungen an den vier großen US-Fluggesellschaften. Die Investments seien ein Fehler gewesen, zumal sich das Umfeld durch Covid-19 langfristig verändert hat. Berkshire Hathaway hat selbst am Tiefpunkt des Aktienmarktes keine größeren Investitionen vorgenommen, weil sich keine attraktiven Chancen geboten haben! Was die Wirtschaft betrifft, müssen sich Anleger vor allem darüber im klaren sein, dass wir aktuell sehr wenig wissen! Die wahren Folgen des Covid-19 Schocks, werden erst schrittweise sichtbar. In dem Punkt hat Buffett vollkommen recht.