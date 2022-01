Diese Cloud-Aktie hält Warren Buffett

Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 - WKN: A2QB38 - ISIN: US8334451098 - Kurs: 259,350 € (XETRA)

Snowflake! Snowflake Inc. ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing. Der Cloudsektor gehört innerhalb des US-Techsektors zu den technisch stärkeren. Sie ist Teil des Portefeuilles von Buffetts Investmentfirma Berkshire Hathaway.

Ausgehend von der charttechnischen Barriere bei 351 USD prallt der Aktienkurs seit Wochen nach unten ab. Dabei hat sich ein schmaler, steil gekippter Bullkeil ausgebildet. In den zurückliegenden Handelstagen rutschte der Kurs unter den roten EMA200, der derzeit bei 264,xx USD als Unterstützung im Markt liegt. Die Stops taktischer Positionierungen unter dem EMA200 dürften also abgegriffen worden sein. Gute Voraussetzung für ein Snapback nach oben. Wenn das Bullkeilscenario zieht, dürfte die Aktie wieder in Richtung 330 USD anziehen könnten. Ich arbeite allerdings lediglich mit dünnem grauen Prognosepfeil.

Meldet euch einfach kostenlos an:

53.781 aktive Anlegerinnen und Anleger folgen mir auf Guidants und das hat auch auch einen guten Grund : https://go.guidants.com/de/#c/harald_weygand

Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)