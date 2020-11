Dieser deutsche Index ist aktuell die Nummer 1!

MDAX - WKN: 846741 - ISIN: DE0008467416 - Kurs: 29.497,33 Pkt (XETRA)

Wer in den letzten Tagen bzw. Wochen im MDax investiert gewesen ist, hat alles richtig gemacht. Die Nebenwerte konnten sich von unseren drei großen Indizes noch am besten schlagen und erst heute erreicht der MDax nicht nur ein neues Rallyhoch, sondern ist mit diesem auch so teuer wie noch nie in seiner Geschichte. Das alte Allzeithoch bei 29.438 Punkten wird heute überschritten.

Einfach hatten es zuletzt aber auch die Käufer im MDax nicht. Seit Sommer zeigte sich im Index eine volatile Konsolidierung mit einem Schwerpunkt um 27.000 Punkten. Noch Ende Oktober mussten Investoren eine größere Korrektur befürchten, denn hier wurde der Unterstützungsbereich bei ca. 26.000 Punkten bärisch gebrochen. Dieser Ausbruch entpuppte sich jedoch als Fehlsignal und im Gegenzug konnten die Käufer richtig Druck machen.

Endlich wieder im Trend?

Die Range ist Geschichte und der MDax scheint endlich wieder zu tendieren. Dabei ließen die Käufer bisher oberhalb der alten Widerstandsmarke bei 28.176 Punkten kaum Korrekturen zu. Diese Stärke wird zwar nicht ewig anhalten, unterstreicht momentan aber die bullischen Absichten. Zusammen mit dem heute erreichten neuen Allzeithoch stellen sich den Käufern zudem keine Widerstände mehr entgegen, womit man nach oben hin freie Bahn hätte. Mögliche Kursziele aus der Range vom Sommer liegen bei 29.700 Punkten und 30.625 Punkten. Auf Sicht einiger Wochen könnten auch 32.200 Punkte folgen.

Gerade beim letztgenannten Ziel müssten aber Konsolidierungen und potentielle Korrekturen eingeplant werden. Dies schließt auch einen Pullback zurück an 28.000 Punkte nicht aus. Dort hätte man momentan jedoch eine starke Unterstützung in Form der alten Rangeobergrenze, aber auch des EMA 50. Entsprechend kritisch wäre es, würden wir diesen Support bärisch durchbrechen.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

MDAX

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)