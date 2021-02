Dieser Top-REIT mit 5 % Dividendenrendite hat gerade die Dividende erhöht!

Medical Properties ist definitiv ein spannender Top-REIT. Der Fokus des Portfolios liegt auf dem Krankenhaussegment sowie anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen. Das kann viel defensive Klasse bedeuten. Zumal das Management in weiteres Wachstum investiert.

Aber auch mit Blick auf die Dividendenrendite ist Medical Properties ein Top-REIT: Derzeit zahlt das Management 0,28 US-Dollar pro Vierteljahr an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 22,28 US-Dollar liegt die Dividendenrendite damit bei knapp über 5 %.

Moment einmal … habe ich da gerade etwa 0,28 US-Dollar Dividende pro Vierteljahr geschrieben? Ja, ganz genau! Das heißt, Medical Properties hat erst kürzlich die eigene Dividende erhöht.

Top-REIT Medical Properties: Höhere Dividende

Wie wir mit Blick auf eine aktuelle Unternehmensmitteilung erkennen können, hat Medical Properties das jetzt bestätigt. Statt wie zuvor 0,27 US-Dollar pro Vierteljahr an die Investoren auszuzahlen, werden ab sofort 0,28 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einem Dividendenwachstum von ca. 4 % im Vergleich zu vorher.

Damit setzt sich auch die Historie von Medical Properties weiter fort. Das Management hat in den letzten Jahren des Öfteren mal die eigene Dividende um jeweils einen Cent pro Jahr und Vierteljahr erhöht. Ein sehr stabiler Lauf, der ein langfristiges Ausschüttungswachstum bieten kann. Gepaart mit der hohen Dividendenrendite ist das ein idealer Mix.

Medical Properties kommt außerdem auf ein vergleichsweise moderates Ausschüttungsverhältnis. Im letzten, vierten Quartal kam der Top-REIT auf Funds from Operations in Höhe von 0,41 US-Dollar. Das bedeutet, dass das Ausschüttungsverhältnis bei ca. 68,3 % liegt. Damit ist weiteres Potenzial grundsätzlich vorhanden.

Das macht Medical Properties wirklich zum Top-REIT

Die derzeitige Dividende gepaart mit dem moderaten Dividendenwachstum ist ohne Zweifel eine solide Qualität. Allerdings existieren andere Eigenschaften, die diese spannende Aktie wirklich top werden lässt. Kleiner Hinweis: Der hohe Spread zwischen Dividende und Funds from Operations spielt dabei eine wichtige Rolle.

Wie wir mit Blick auf weitere Unternehmensberichte nämlich feststellen können, investiert Medical Properties in weiteres Wachstum. So werden konsequent weitere Immobilien beziehungsweise Krankenhäuser und Kliniken in das Portfolio integriert. Das sichert ein solides und zuletzt deutlich zweistelliges Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie.

Damit dürfte auch der kommende Erfolg gesichert sein sowie die Bewertung konsequent preiswerter werden. Die Dividende dürfte moderat weitersteigen. Das derzeitige Kurs-FFO-Verhältnis ist mit einem Wert von ca. 13,6 alles andere als zu hoch. Vor allem, wenn wir die Wachstumsperspektiven einpreisen.

Eine wirklich spannende Dividendenaktie!

Medical Properties hat also gerade die eigene Dividende erhöht. Allerdings ist das Bemerkenswerte, dass das Ausschüttungsverhältnis trotz 5 % Dividendenrendite weiterhin eher gering ist. Das schafft weiteres Potenzial für Dividendenwachstum beziehungsweise operatives Wachstum. Für mich ein spannender Top-REIT, zweifelsohne.

The post Dieser Top-REIT mit 5 % Dividendenrendite hat gerade die Dividende erhöht! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Corona-Unsicherheiten: Aktienmarktschwankungen als Chance!

Wer richtig vorbereitet ist, für den sind Volatilität und Crashs eine großartige Chance. Es gibt nur ein paar einfache Grundlagen zu beachten.

Welche das sind, findest du in unserem kurzen, übersichtlichen und komplett kostenfreien Sonderbericht.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images