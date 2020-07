DIHK erwartet 2020 Exporteinbruch - und 2021 nur leichte Erholung

Berlin (Reuters) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet im nächsten Jahr nur mit einer leichten Erholung im Exportgeschäft.

Es werde ein Plus im einstelligen Prozentbereich geben, "vielleicht sieben Prozent, wenn es richtig gut läuft", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Mittwoch in Berlin. Für 2020 bekräftigte er die Prognose, dass der Export wegen der Coronavirus-Krise um 15 Prozent schrumpfen wird. "Wir werden in den nächsten Monaten nur Enttäuschungen erleben." Dadurch fehlten dann 300 Milliarden Euro in der Exportbilanz.

Das wird auch Auswirkungen auf die Beschäftigung haben. Treier sagte, in guten Jahren entstünden 200.000 Jobs an den Auslandsstandorten der deutschen Unternehmen. Das werde dieses Jahr nicht gelingen. "Es wird einen Aderlass geben." Es könnten rund 200.000 Arbeitsplätze bei den Auslandstöchtern gestrichen werden.