Dividende & Co.: Das passiert, wenn du jetzt 1.000 Euro in die Münchener-Rück-Aktie investieren würdest!

Die Aktie der Münchener Rück erlebt in Zeiten der Corona-Krise natürlich ein schwächeres Geschäftsjahr 2020. Events sind ausgefallen, für die man aufkommen musste. Zudem belasten auch der Lockdown und Leistungen in der Kranken- und Lebensversicherung. Trotzdem, ein wesentliches Zwischenfazit ist, dass die Münchener Rück weiterhin profitabel ist.

Wer heute 1.000 Euro in die Aktie der Münchener Rück investiert, der erhält Pi mal Daumen vier Anteilsscheine des DAX-Rückversicherers. Aber was steckt noch hinter einer solchen Investition? Lass uns das im Folgenden etwas näher ergründen.

1.000 Euro investiert in die Münchener Rück

Wer jetzt 1.000 Euro in die Münchener Rück investiert, der ergattert eine ziemlich spannende und günstige Aktie. Wenn wir einen Blick auf die 2019er-Bewertung riskieren, so fällt das weiterhin auf.

Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 242,00 Euro (24.11.2020, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen) und einem 2019er-Gewinn je Aktie von 18,96 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 12,8. Das könnte eine preiswerte Angelegenheit sein.

Keine Frage: Für das Geschäftsjahr 2020 wird die fundamentale Bewertung etwas ambitionierter aussehen. Allerdings besteht die Chance, dass die Münchener Rück wieder zur alten operativen Stärke zurückfindet. Die bisherigen Erneuerungsrunden zeigen, dass die Prämieneinnahmen steigen. Im letzten Quartal kletterten die Umsätze um 6 % im Jahresvergleich. Das könnte auf eine bessere operative Entwicklung in einer Post-COVID-19-Ära hindeuten.

Wachstumsmöglichkeiten ergeben sich außerdem in Märkten wie der Cybersicherheit, Umweltrisiken und auch im Epidemiemarkt. Das könnte sich weiterhin positiv auf die Prämien auswirken. Sowie mittel- und langfristig auch auf die Ergebnisentwicklung, sobald es zu einem Turnaround kommt.

Heute 1.000 Euro in die Aktie der Münchener Rück investiert könnte daher ein spannender, defensiver Weg sein, um langfristig orientiert in diesen stabilen Rückversicherer zu investieren. Allerdings ergeben sich zudem auch spannende Dividendenmöglichkeiten.

Es winken 39,20 Euro Dividende

Wer jetzt Pi mal Daumen 1.000 Euro in die Aktie der Münchener Rück investiert, der erhält voraussichtlich auch im kommenden Jahr eine zumindest konstante Dividende. Gemessen an den zuletzt ausgeschütteten 9,80 Euro je Aktie erhält man die Möglichkeit, ein passives Einkommen von 39,20 Euro zu bekommen. Wie gesagt: im ersten Jahr.

Die Dividende der Münchener Rück ist außerdem historisch sehr stabil. Seit inzwischen 51 Jahren zahlt der DAX-Rückversicherer mindestens eine Dividende auf Vorjahresniveau aus. Zudem gibt es in operativ starken Jahren ein solides Dividendenwachstum.

In den letzten zehn Jahren kletterte die Dividende je Aktie von 5,75 Euro auf das aktuelle Niveau. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die 39,20 Euro Dividende dürften daher erst ein Anfang sein. Auch hier existiert daher eine attraktive, langfristige Perspektive. Wobei 1.000 investierte Euro dir ein attraktives passives Einkommen ermöglichen können.

Jetzt 1.000 Euro in die Münchener Rück investieren?

Ob du gerade jetzt 1.000 Euro in die Aktie der Münchener Rück investieren solltest, das ist natürlich eine andere Frage. Sowie eine, die du besser selbst beantworten solltest. Grundsätzlich könnte hier jedoch ein weiteres Turnaround-Potenzial gepaart mit einer günstigen Ausgangslage lauern. Sowie die Möglichkeit, ein attraktives und wachsendes passives Einkommen zu erhalten.

