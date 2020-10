DZ Bank belässt K+S auf 'Halten' - Fairer Wert 7,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S vor dem Bericht zum dritten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 7,50 Euro belassen. Analyst Axel Herlinghaus überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erwartungen für den Salz- und Düngemittelkonzern. Maßgeblich formulierte er die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2021 etwas vorsichtiger, unter anderem da die Erholung der Kalipreise länger dauere./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 10:01 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 10:07 / MESZ

