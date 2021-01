DZ BANK – Brent: Der Weg des leichteren Widerstands zeigt weiter nach oben!

Werbung

Die Ölpreisnotierungen setzten ihre Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen weiter fort. Die Aussicht auf eine nachhaltige Erholung der Ölnachfrage im Zuge der beginnenden COVID-19-Impfstoffkampagne sorgte an den Terminmärkten erneut für positive Stimmung. Auch aus technischer Sicht bleibt das Set-up bei Brent Crude Oil unserer Einschätzung nach weiterhin vielversprechend, zumal die Notierungen nach dem Ausbruch aus der mehrwöchigen Konsolidierung oberhalb der Marke von 53 USD ihre übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt haben.

OPEC+-Allianz rechnet mit nachhaltiger Erholung der Ölnachfrage

Nach dem durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Nachfrageeinbruch in 2020 stehen die Zeichen in 2021 nach Einschätzung der OPEC und weiterer führender Ölförderländer außerhalb des Kartells auf Erholungskurs. So rechnet die OPEC+-Gemeinschaft in 2021 mit einer Erhöhung der Ölnachfrage um knapp 5,6 Millionen Barrel pro Tag, wobei man spätestens in der zweiten Jahreshälfte mit einer nachhaltigen Nachfragebelebung rechnet. Da sich vor allem Risikogruppen effektiv gegen eine Ansteckung durch die neuartige Lungenerkrankung schützen können und die Zahl der geimpften Personen kontinuierlich ansteigt, dürften die strikten Lockdown-Maßnahmen nach Einschätzung vieler Experten schon bald wieder gelockert werden. Entsprechend dürfte sich auch die Ölnachfrage, wie bereits in den vergangenen Wochen und Monaten, weiter kontinuierlich verbessern. Dies belegen die jüngsten US-Daten, wobei in der vergangenen Woche erneut ein deutlicher Rückgang bei den US-Öllagerbeständen von -3,25 Millionen Barrel ausgewiesen wurde.

OPEC+-Allianz hält weiter an Stützungsmaßnahmen fest

Für Support sorgt aktuell der restriktive Kurs der OPEC+-Zweckgemeinschaft, die ihre Stützungsmaßnahmen trotz der zuletzt gesehenen Erholung beim Ölpreis weiter fortsetzt. So werden die beschlossenen Förderkürzungen der OPEC+-Staatengemeinschaft auch im neuen Jahr weiter fortgesetzt, wobei die Anhebung der Förderquote im Januar mit +500.000 Barrel pro Tag deutlich geringer als zunächst geplant ausfiel. Für Februar und März hat sich das Konsortium zuletzt auf einen weiteren Kompromiss geeinigt, der der nach wie vor fragilen Gemengelage in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie Rechnung trägt. So werden die OPEC-Staaten und ihre Verbündeten außerhalb des Kartells ihre Fördermenge im Februar und im März in unveränderter Höhe beibehalten, Kasachstan und Russland wurde dabei angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage in beiden Ländern eine leichte Erhöhung ihrer Ölförderung zugestanden. Im Gegenzug erklärte sich Saudi-Arabien zu Förderkürzungen in Höhe von 1 Million Barrel pro Tag bereit, womit die Gesamtproduktion der OPEC+-Allianz in den kommenden beiden Monaten de facto sinkt. Damit signalisiert Saudi-Arabien seine Bereitschaft, falls notwendig, mit weitergehenden Stützungsmaßnahmen einzugreifen, bis sich eine nachhaltige und stabile Erholung der Ölnachfrage einstellt.

Trading-Taktik: Endlos-Turbo Long auf Brent

Brent setzte seine Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen weiter fort, wobei der Ölpreis mit dem Überschreiten der Marke von 53 USD auf ein neues Verlaufshoch ausbrechen konnte. Damit stehen die Zeichen unserer Einschätzung nach auf einer weiteren Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung, Entsprechend bietet es sich an, den Stop-Loss bei bestehenden Long-Positionen auf 48 USD nachzuziehen.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Brent Crude Oil Contract stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 36,848 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 36,848 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf den Brent Crude Oil Contract hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 20.01.2021

Emittentin: DZ BANK AG