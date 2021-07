DZ Bank hebt Fuchs Petrolub auf 'Kaufen' - Fairer Wert runter

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fuchs Petrolub vor Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 48 auf 47 Euro gesenkt. Die von der Wiedereröffnung von Verkaufsstellen getriebene Nachfragedynamik treibe die Erlöse aber auch die Vorleistungskosten nach oben, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Schmierstoffhersteller sei in der Lage, den Preisdruck großteils an die Kunden weiterzugeben. Dies gelinge aber nur mit einem gewissen Zeitverzug, so dass die Margen ? zumindest im zweiten und dritten Quartal ? belastet werden dürften./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 13:49 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2021 / 13:58 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.