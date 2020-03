DZ Bank hebt Philips auf 'Kaufen' - Fairer Wert 37 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Philips von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 42 auf 37 Euro gesenkt. Das in Folge der Coronavirus-Pandemie stark rückläufige Konsumenten-Geschäft dürfte im ersten und zweiten Quartal negative Spuren hinterlassen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Andererseits sollte die Schwerpunktverlagerung hin auf Produkte, die in der herrschenden Situation ganz besonders benötigt und nachgefragt werden, die negativen Auswirkungen zumindest mittelfristig ausgleichen helfen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 15:36 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 15:51 / MEZ

