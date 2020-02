DZ hebt fairen Wert für Fuchs Petrolub auf 37 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs Petrolub nach "besser als erwarteten" Quartalszahlen von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. In Relation zum sehr trüben Ausblick, der Anfang August gegeben wurde, sei das vierte Quartal deutlich besser ausgefallen, lobte Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den vom Schmierstoffe-Hersteller zudem gegebenen ambitionierten Ausblick für 2020 wertet er als Vertrauen in die Stabilität des Geschäftsmodells. Angesichts reduzierter Schätzungen begründete er den neuen fairen Wert mit einem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 16:06 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 16:20 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.