ECKERT & ZIEGLER - Megaperformance, Megaaufstufung!

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 77,900 € (XETRA)

In einem meiner Smallcaps-Musterdepots auf unserer Tradingplattform Guidants liegt die Aktie von Eckert & Ziegler mit einem Plus von fast 800 %. 2019 hat mir die Aktie auch in meinem privaten Depot den größten Einzelgewinn beschert. Buy-and-Hold wäre dennoch die bessere Wahl gewesen. Die Ziele aus dem Januar 2021 wurden schnell erreicht, es etablierte sich sogar ein Aufwärtstrend mit zwischenzeitlichen Kursen über 85 EUR. Heute zeigt das Momentummonster am deutschen Aktienmarkt einmal mehr seine Stärke und legt als eine der wenigen Aktien gegen des Gesamtmarkttrend zu.

Zurückzuführen dürfte dies vorrangig auf eine Aufstufung seitens des Analystenhauses Hauck & Aufhäuser sein. Analyst Aliaksandr Halitsa hebt das Ziel für die Aktie um gut 50 % von 80,00 auf 120,50 EUR an und bestätigt das Rating "Buy". Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigten Halitsa zufolge, dass die Änderung hin zum Absatz von hochmargigen radiopharmazeutischen Produkten in vollem Gange sei. Aus der Ende April gemeldeten Liefervereinbarung mit Sirtex Medical über die Verwendung von Yttrium-90 kalkuliert der Analyst mit einem zusätzlichen jährlichen Umsatzpotenzial von bis zu 50 Mio. EUR. Bis zum vierten Quartal 2021 dürfte die Leberkrebstherapie von Sirtex in China, einem der wichtigsten Absatzmärkte, genehmigt werden.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie von Eckert & Ziegler weiterhin bullisch zu bewerten. Die Konsolidierung der vergangenen Handelstage führte den Titel zurück an eine Aufwärtstrendlinie und den EMA50. Von dort aus könnte nun die nächste Aufwärtswelle starten. Über 79,45 EUR lauten die Ziele 85,60 EUR und darüber 100,00 EUR. Unter 72 EUR werden dagegen Abgaben in Richtung 64,95 EUR wahrscheinlich.

FreeTrade-Aktion bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt die Chance auf 0 Euro Ordergebühr bei einem unserer angebundenen Broker: Bei comdirect handeln Sie Derivate von Société Générale ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro bis 31.05.2021 ohne Ordergebühr.

Mehr Informationen

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 171,50 190,90 229,30 Ergebnis je Aktie in EUR 1,04 1,28 1,81 Gewinnwachstum 23,08 % 41,41 % KGV 75 61 43 KUV 9,3 8,4 7,0 PEG 2,6 1,0 Dividende je Aktie in EUR 0,30 0,40 0,60 Dividendenrendite 0,39 % 0,52 % 0,77 % *e = erwartet

Eckert-&-Ziegler-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)