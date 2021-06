Ehemaliger Netanjahu-Rivale Herzog wird neuer Präsident Israels

Jerusalem (Reuters) - Israels Parlament hat den Anwalt Isaac Herzog von der Arbeitspartei zum neuen Staatspräsidenten gewählt.

Der 60-jährige Sohn des früheren Staatsoberhaupts Chaim Herzog setzte sich am Mittwoch in geheimer Abstimmung in der Knesset mit 87 zu 26 Stimmen gegen die Lehrerin Miriam Peretz durch. Der Mitte-Links-Politiker wird damit im nächsten Monat Nachfolger von Reuven Rivlin, dessen siebenjährige Amtszeit endet. In Israel hat der Präsident weitgehend repräsentative Aufgaben. Herzog verlor die Parlamentswahl 2015 gegen den gegenwärtigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Dem konservativen Regierungschef droht nach zwölf Jahren der Verlust des Amtes. Oppositionsführer Jair Lapid will sich mit anderen Netanjahu-Gegenspielern vor Ablauf der Frist um Mitternacht (Ortszeit) auf die Bildung einer Koalitionsregierung verständigen.