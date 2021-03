Elektroautos: Volkswagen startet Batterie-Offensive!

Der Automobilkonzern Volkswagen gibt Gas. Am sogenannten "Power Day" soll es Neuigkeiten zur " Batterie-Strategie" geben - schließlich hat der Konzern in puncto E-Autos große Pläne. Über die VW-Pläne in den nächsten Jahren spricht Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview mit Börse Stuttgart TV. Er berichtet zudem vom Wochenstart an den Finanzmärkten und verrät welche Termine diese Woche für Anleger wichtig sind.