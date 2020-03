Emmi erhöht die Dividende

Der größte Schweizer Milchverarbeiter Emmi AG (ISIN: CH0012829898) will eine Dividende von 12 Franken (ca. 11,30 Euro) je Aktie ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Im Vorjahr wurden 10 Franken ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um knapp 33 Prozent erhöht. Die derzeitige Dividendenrendite von Emmi liegt beim aktuellen Börsenkurs von 867 Franken (ca. 814 Euro) bei 1,38 Prozent. Die Generalversammlung findet am 2. April 2020 in Luzern statt. Zahltag für die Dividende ist der 8. April 2020. Ex-Tag ist der 6. April 2020.

Emmi hatte seine Ausschüttungsquote auf 40 Prozent bis 50 Prozent des Reingewinns (zuvor 25 Prozent bis 30 Prozent) angehoben. Emmi steigerte im Jahr 2019 den Umsatz um 1,1 Prozent auf 3,5 Mrd. Franken. Organisch war dies ein Zuwachs um 2,2 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 218 Mio. Franken. Der Reingewinn lag mit 166,2 Mio. Franken 5,3 Prozent unter dem bereinigten Vorjahreswert. Dies lag an einer gestiegenen Steuerquote und höherer Minderheitsanteile, wie Emmi weiter mitteilte.

Für das Jahr 2020 rechnet Emmi mit einem organischen Wachstum im Rahmen der Mittelfristprognose (2 Prozent bis 3 Prozent) und einer weiteren Verbesserung des EBIT. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.800 Mitarbeiter. Zum Portfolio gehören Produkte wie Milchmischgetränke, Käse, Eis oder auch Butter und Joghurt.

Redaktion MyDividends.de