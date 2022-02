Erstes Abkommen zwischen einem US-amerikanischen und einem chinesischen Unternehmen über Schwerkraftspeicher, um die von China ausgegebenen Ziele eines Emissionsmaximums bis 2030 und der Klimaneutralität bis 2060 zu unterstützen

Mit der neu gezeichneten Investitionssumme von 50 Mio. US-Dollar zu 10 US-Dollar pro Aktie wird die bereits angekündigte und aufgestockte PIPE-Investition von 150 Mio. US-Dollar auf 200 Mio. US-Dollar erhöht, verbunden mit der Vereinbarung von Energy Vault, durch einen Unternehmenszusammenschluss mit Novus Capital Corporation II ein börsennotiertes Unternehmen zu werden

2022 werden im Rahmen einer mehrjährigen Lizenz- und Lizenzgebührenvereinbarung mit Atlas Renewable LLC 50 Mio. US-Dollar für Technologielizenzen für künftige Multi-GWh-Einsätze der innovativen EVx-Plattform von Energy Vault ausgewiesen; Start des ersten EVx-Projekts im Volumen von 100 MWh an einem vorausgewählten Standort in Rudong, Provinz Jiangsu, außerhalb von Schanghai, für 2022 vorgesehen

Energy Vault und China Tianying, ein in den Fortune 500 gelistetes chinesisches Unternehmen, arbeiten zusammen, um die Wiederverwendung von Abfällen und Recycling-Materialien in den Öko-Verbundsteinen von Energy Vault so optimal wie möglich zu gestalten und profitieren dabei von der Führungsrolle, die China Tianying vor Ort hinsichtlich der Behandlung und Wiederverwendung von Abfällen einnimmt

Durch aufgestocktes PIPE-Investment in Höhe von 200 Mio. US-Dollar in Kombination mit der ersten Lizenzvereinbarung ist der Geschäftsplan hinsichtlich der Finanzierung noch vor der Bereitstellung möglicher weiterer Treuhandgelder von Novus übererfüllt; die verbleibenden minimal erforderlichen Barmittel für den Unternehmenszusammenschluss sind bereitgestellt und ein wichtiger Meilenstein für den Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses ist erfüllt

Energy Vault, Inc. („Energy Vault“), ein Unternehmen, das nachhaltige Energiespeicherlösungen für Stromnetze entwickelt, meldete heute eine Lizenz- und Lizenzgebührenvereinbarung für die Speicherung erneuerbarer Energien mit Atlas Renewable LLC („Atlas Renewable“) und deren Hauptinvestor China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035), einem internationalen Unternehmen für Umweltmanagement und Abfallaufbereitung, das im Bereich intelligenter kommunaler Umweltdienstleistungen, Recycling und Verwertung von Wertstoffen sowie kohlenstofffreien sauberen Energietechnologien tätig ist. Im Rahmen der Vereinbarung soll der Einsatz der firmeneigenen schwerkraftbasierten Energiespeichertechnologie und Energiemanagement-Softwareplattform von Energy Vault auf dem chinesischen Festland und in den Sonderverwaltungsregionen (SAR) Hongkong und Macao unterstützt werden. Darüber hinaus investiert Atlas Renewable 50 Mio. US-Dollar für die Aufstockung der laufenden Privatplatzierung („PIPE“) von 150 Mio. auf 200 Mio. Dollar und zahlt 2022 weitere 50 Mio. US-Dollar an Lizenzgebühren für die Nutzung und den Einsatz der auf Schwerkraft basierenden Speichertechnologie von Energy Vault.

China verfolgt eine übergreifende, staatliche Umweltpolitik: im Jahr 2030 soll das Emissionsmaximum und im Jahr 2060 Klimaneutralität erreicht sein, allgemein als „30-60“ bezeichnet. Diese Politik ist der Motor des modernen China und resultiert aus den Verpflichtungen seitens der chinesischen Führung: 30-60 ist Industrie-, Umwelt-, Energie-, Sozial- und Politikgestaltung in einem. China wird Abfälle verringern, erneuerbare Energien und Kraftstoffe der nächsten Generation wie Wasserstoff fördern, sein Stromnetz umgestalten und dazu die Wind- und Solarkapazität bis 2030 auf 1200 Gigawatt steigern, um mit diesem Maßnahmebündel einen weiteren Anstieg der Kohlenstoffemissionen zu unterbinden. Weitaus schwieriger ist es, bis 2060 die Klimaneutralität zu erreichen, also den Netto-Null-Zustand bei den Kohlendioxidemissionen. Diese Phase erfordert eine Senkung der Kohlendioxidemissionen bis 2060 auf gesellschaftlicher Ebene, also im Wesentlichen den Ausstieg aus einem kohlenstoffbasierten Wirtschaftsmodell zugunsten einer kohlenstofffreien Wirtschaft. Die Nutzung wirtschaftlicher und nachhaltiger Energiespeichertechnologien im Netzbereich ist eine entscheidende Komponente, um den Ausbau erneuerbarer Energien in China zu beschleunigen und Chinas Dekarbonisierungsziele voranzubringen.

Atlas Renewable unterzeichnet Lizenz- und Lizenzgebührenvertrag für das chinesische Festland und die Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macao

Energy Vault und Atlas Renewable haben eine Lizenzvereinbarung über 50 Mio. US-Dollar für die Nutzung der firmeneigenen, auf Schwerkraft basierenden Energiespeichertechnologie von Energy Vault in China unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet Bestimmungen über volumenbasierte Lizenzgebühren und regelt Wartung, Überwachung und die optimale Wiederverwendung von Abfällen innerhalb der Verbundblöcke von Energy Vault. Die Zahlung der Lizenzgebühren in Höhe von 50 Mio. US-Dollar soll 2022 erfolgen.

Damit wurde erstmals eine Vereinbarung geschlossen, die eine Partnerschaft zwischen einem US-amerikanischen und einem chinesischen Unternehmen für den Einsatz der auf Schwerkraftspeicherung basierenden Technologie in China beinhaltet. Die Lizenzvereinbarung, die auch für Energy Vault ein Novum ist, regelt die Nutzung der Produktplattformen EVx™ und EVRC™. Die Unternehmen rechnen für das zweite Quartal 2022 mit einem Baubeginn der ersten 100-MWh-Anlage, die am ausgewählten Standort in Rudong, Provinz Jiangsu, außerhalb von Schanghai, errichtet wird. Des Weiteren werden die Unternehmen prüfen, ob eine sinnvolle Wiederverwendung verfügbarer Abfallstoffe wie Kohleverbrennungsrückstände, Bergbaurückstände, Glasfaserabfall und Betonschutt in den „mobilen Massen“, die beim Bau der Schwerkraftspeicheranlagen verwendet werden, möglich ist. Die Lizenzvereinbarung ergänzt das PIPE-Investment von Atlas Renewable LLC über 50 Mio. US-Dollar als separates Abkommen.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Energy Vault und den Abschluss der ersten kommerziellen Lizenzvereinbarung über die innovative schwerkraftbasierte Speichertechnologieplattform des Unternehmens, die wir gerne in China, dem weltweit größten Markt für die Entwicklung erneuerbarer Energien, errichten wollen“, sagte Neil Bush, Chairman von Atlas Renewable LLC. „Wir sehen ein breites Spektrum für Anwendungen bei der Implementierung des einzigartigen schwerkraftbasierten Energiespeicher- und Stromerzeugungssystems von Energy Vault. Mithilfe überschüssiger Energie aus Solar-, Wind- oder anderen Energieerzeugungsanlagen hebt die neuartige Lösung von Energy Vault große bewegliche Massen in Position und senkt sie bei Bedarf unter Ausnutzung der natürlichen Schwerkraft wieder ab, um Strom zu erzeugen.“

Eric Fang, Chief Executive Officer von Atlas Renewable, fuhr fort: „Die Technologie von EV beseitigt ein wesentliches Hindernis hinsichtlich einer vollständigen Ausschöpfung der weltweit aus grünen Energiequellen erzeugten Energie. Mit Blick auf die Selbstverpflichtung Chinas, das Emissionsmaximum im Jahr 2030 und die Klimaneutralität im Jahr 2060 zu erreichen, ist und bleibt die Speicherung erneuerbarer Energien die Antwort.“

Yan Shengjun, Chairman von CNTY, erklärte: „Mit Blick auf den Boom der neuen grünen Energieindustrie Chinas wird die innovative Energiespeichertechnologie von Weltklasse in diesem Jahr von Energy Vault in China vorgestellt. Für die Nation und die Unterstützung der erklärten Ziele Chinas, das Emissionsmaximum bis 2030 und die Klimaneutralität bis 2060 zu erreichen, ist dieses Unterfangen von großer Bedeutung. Unserer Meinung nach können wir dazu beitragen, Chinas Zeitplan für die Dekarbonisierung zu beschleunigen, und es ist ein Privileg für CNTY, diesen strategischen Schritt zur Energiewende als Partner von Energy Vault in China zu tun.“

„Mithilfe dieses zentralen Elements der Speicherung“, so Chairman Yan, „wird erneuerbare Energie eine wachsende Rolle dabei spielen, den Menschen und Chinas als Ganzes eine Lösung für die Speicherung von Energie, die andernfalls verloren ginge, zu bieten, und diese emissionsfreie Lösung basiert auf der natürlichen Kraft der Schwerkraft. Die zentrale strategische Synergie zwischen uns und Energy Vault wird dadurch untermauert, dass durch das Design des Systems Abfallmaterialien für die Wiederverwendung optimal genutzt werden und so die Deponierung dieser Materialien vermieden wird, und dies wird ein großer Vorteil unserer Zusammenarbeit sein.“

Shi Dinghuan, Experte und Vorsitzender des EIPC sowie ehemaliger Staatsrat, kommentierte die Beziehung zwischen Energy Vault und Atlas Renewable: „Dies ist ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen China und den USA bei der schwerkraftbasierten Energiespeichertechnologie, eine der wenigen bewährten und nachhaltigen Technologien für die groß angelegte Energiespeicherung, und eine wichtige Errungenschaft bei der Umsetzung der gemeinsamen Erklärung der chinesischen und US-amerikanischen Regierung von Glasgow zur Stärkung des Klimaschutzes in den 2020er Jahren: Sie umfasst eine starke Zusammenarbeit im Bereich der technologischen Innovation auf grenzüberschreitender Basis. Wir danken allen Beteiligten für ihre diesbezüglichen Bemühungen und freuen uns auf den baldigen Erfolg der Demonstrationsprojekte aus der Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien, die einen wichtigen Beitrag zur Reaktion auf den Klimawandel zwischen China, den Vereinigten Staaten und der Welt leisten.“

„Unsere Vereinbarung mit Atlas Renewable und die Beziehung zu China Tianying im Allgemeinen sind ein bedeutender neuer Meilenstein, denn es handelt sich um die erste Lizenzvereinbarung des Unternehmens und auch den Ausbau unserer weltweiten Präsenz in einem Land, das sich in den nächsten 10 Jahren zum weltweit größten Wachstumsmarkt für erneuerbare Energiespeicher entwickeln wird“, sagte Robert Piconi, CEO und Mitbegründer von Energy Vault. „Zwar war der Eintritt in den chinesischen Markt ursprünglich nicht Teil unseres fünfjährigen Geschäftsplans, aber mit Blick auf die globale Notwendigkeit, die Zunahme der Treibhausgasemissionen in einem Land einzudämmen, das die weltweit höchsten CO2-Emissionen um den Faktor zwei verursacht, war es erforderlich, dass wir handeln und Prioritäten setzen. Die zusätzlichen Investitionen und Lizenzgebühren in Höhe von 100 Mio. US-Dollar in diesem Jahr erlauben Energy Vault eine enorme finanzielle Flexibilität bei der Umsetzung unserer Pläne rund um den Globus, um unser Ziel einer Dekarbonisierung des Planeten voranzubringen. Ich begrüße, es dass Atlas Renewable und Chairman Yan von China Tianying vorangehen und mit Tempo und Agilität eine Partnerschaft mit Energy Vault begründet haben, die darauf abzielt, den Anstieg der Treibhausgasemissionen bis 2030 in China wie geplant zu minimieren und gleichzeitig den Übergang Chinas zur vollen Netto-Klimaneutralität im Allgemeinen zu beschleunigen.“

Piconi schloss mit den Worten: „Vergleichbar mit der weltweiten COVID-Pandemie kennt auch die Krise des Klimawandels keine Grenzen und fordert uns ab, unsere politischen Voreingenommenheit außen vor zu lassen und uns als globale Gemeinschaft zur Lösung dieses Problems zu vereinen. Unsere heutige Ankündigung ist ein erster Schritt hin zu diesem Ziel und wurde durch die Führungsstärke, den Mut, die Stärke und Bescheidenheit aller Beteiligten erreicht. Energy Vault hat das Privileg, Teil dieser Gruppe zu sein und wird schnell handeln, um unsere Verpflichtungen einzulösen.“

Neue Investition von Atlas Renewable LLC stockt die PIPE von Novus Capital Corporation II auf 200 Mio. US-Dollar auf

Energy Vault hatte in Verbindung mit dem bereits gemeldeten Unternehmenszusammenschluss mit Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU) diese Investition im Rahmen einer Privatplatzierung angekündigt. Zusätzlich zu der heute bekannt gegebenen strategischen Partnerschaft und Lizenzvereinbarung hat Atlas Renewable eine Zeichnungsvereinbarung getroffen, nach der das Unternehmen 50 Mio. US-Dollar in die PIPE-Investition von Novus einbringt.

Mit der heute bekannt gegebenen neuen Zusage, die auf die bereits gemeldete aufgestockte Investition von Korea Zinc in Höhe von 50 Mio. US-Dollar folgt, steigen die Einnahmen aus der PIPE-Transaktion auf 200 Mio. US-Dollar. Diese Einnahmen werden zusammen mit bis zu 288 Mio. US-Dollar auf dem Cash-Treuhandkonto von Novus zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs von Energy Vault und zur Unterstützung neuer und bereits vorhandener Wachstumsinitiativen verwendet. Durch diese erhöhte PIPE-Investition wurden außerdem die minimal erforderlichen Barmittel bereitgestellt und so ein wichtiger Meilenstein für den Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses erreicht.

Atlas Renewable LLC schließt sich mehreren weiteren führenden Investoren an, die sich verpflichtet haben, durch eine Beteiligung an der PIPE-Investition am Unternehmenszusammenschluss teilzunehmen. Die PIPE-Investition wird von strategischen und institutionellen Anlegern getragen, darunter Fonds und Konten, die von Adage Capital Partners LP, Pickering Energy Partners, Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund, SoftBank Investment Advisers, CEMEX Ventures (NYSE:CX), Korea Zinc und anderen Investoren verwaltet werden. An der PIPE-Investition haben sich auch verbundene Unternehmen und Partner von Novus Capital beteiligt. Dieser Schritt folgt auf die jüngste Serie-C-Finanzierungsrunde, die am 28. August 2021 mit 107,5 Mio. US-Dollar abgeschlossen wurde und unter anderem strategische Investitionen von Saudi Aramco Energy Ventures, BHP Ventures, +Volta Energy Technologies und Softbank Vision Fund umfasste.

Der Unternehmenszusammenschluss von Energy Vault mit der Novus II Capital Corporation wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 vorbehaltlich der Zustimmung der Novus-Aktionäre, der von der SEC für wirksam erklärten Registrierungserklärung auf Formular S-4 in Bezug auf diesen Unternehmenszusammenschluss (die „Registrierungserklärung“) und anderer üblicher Abschlussbedingungen vollzogen.

Weltweit gibt es eine exponentiell steigende Nachfrage nach sauberer Energie und Erwartungen zufolge werden bis 2050 erneuerbare Energien zu 90 % zur gesamten Energieerzeugung beitragen. Zur Unterstützung dieses Übergangs müsste sich der Kapazitätsausbau von Energiespeichern für die Stromnetze in den nächsten zehn Jahren verzehnfachen und für diesen Zeitraum werden Investitionen von über 270 Mrd. US-Dollar erwartet. Die Speicherlösungen sind derzeit noch unzureichend. Sowohl Wasser-Pumpspeicherkraftwerke, auf die derzeit 90 % des Marktes entfallen, als auch chemische Batterien sind mit erheblichen Fragestellungen hinsichtlich der Skalierbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltrisiken verbunden. Energy Vault hat ein kosteneffizientes, zuverlässiges und ökologisch nachhaltiges System entwickelt, das den Alternativen überlegen und am besten in der Lage ist, diese ungedeckte Marktnachfrage zu erfüllen.

Die auf der Schwerkraft basierende Technologie von Energy Vault zur Langzeitspeicherung soll die Art und Weise verändern, wie Elektrizität gespeichert und verteilt wird, und macht es zum ersten Mal möglich, dass erneuerbare Energien den ganzen Tag, jeden Tag, verfügbar sind und mit fossilen Brennstoffen konkurrieren können. Die fortschrittlichen Schwerkraftspeicherlösungen des Unternehmens basieren auf den bewährten physikalischen und anlagentechnischen Grundlagen von Wasser-Pumpspeicherkraftwerken, wobei das Wasser jedoch durch speziell angefertigte Verbundblöcke ersetzt wird, die im Laufe der Zeit ihre Speicherkapazität nicht verlieren oder abgenutztwerden. Die Verbundblöcke können aus kostengünstigen und lokal beschafften Materialien wie etwa dem Erdaushub auf der Baustelle der Kunden hergestellt werden. Vor allen Dingen kann auch Abfall wie etwa Abraum aus Bergwerken, Kohleverbrennungsrückstände (Kohleasche) und Glasfasern aus ausgemusterten Rotorblättern von Windkraftanlagen, dessen Beseitigung normalerweise mit erheblichen Kosten verbunden ist, für die Herstellung der Blöcke verwendet werden und so eine Kreislaufwirtschaft geschaffen werden, die sowohl wirtschaftlicher als auch nachhaltiger ist.

Die Produktplattform EVx™ des Unternehmens ist als hochgradig skalierbare und modulare Architektur konzipiert, die auf eine Speicherkapazität von mehreren GW-Stunden skaliert werden kann. EVx™ ist die natürliche Weiterentwicklung der bewährten Technologie von Energy Vault mit allen aktuell enthaltenen Leistungsmerkmalen, darunter das sich nicht abnutzende Speichermedium, die hohe Roundtrip-Effizienz, die lange technische Lebensdauer, die nachhaltige Lieferkette und die Verbundbausteine.

Das Energy Vault Resiliency Center™ (EVRC™) ist als hochgradig skalierbare und modulare Systemarchitektur konzipiert und so anpassungsfähig, dass es disruptiven klimatischen Ereignissen wie Waldbränden oder extreme Wetterbedingungen standhalten kann. Das EVRC™ kann in Schritten von 10 MWh errichtet werden, die auf eine Speicherkapazität von mehreren GW-Stunden skaliert werden können, indem das EVx™-Design als Baustein genutzt wird.

Über Energy Vault

Energy Vault entwickelt nachhaltige Energiespeicherlösungen, die das weltweite Konzept der Energiespeicherung für Versorgungsunternehmen zur Gewährleistung der Netzstabilität transformieren. Unsere firmeneigene schwerkraftbasierte Energiespeichertechnologie und unsere Plattform für das Management und die Integration von Energiespeichern sollen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher dabei unterstützen, ihre Stromgestehungskosten deutlich zu senken und zugleich die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und die Fähigkeit, Abfallstoffe für eine sinnvolle Wiederverwendung zu integrieren, erleichtert Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und beschleunigt gleichzeitig den Umstieg auf saubere Energie für seine Kunden.

Energy Vault hat bereits eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit Novus Capital Corporation II (NYSE:NXU) bekannt gegeben, der voraussichtlich dazu führen wird, dass Energy Vault an der New Yorker Börse notiert wird. Die außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung des anstehenden Unternehmenszusammenschlusses ist neben weiteren Punkten für den 10. Februar 2022 um 10 Uhr Eastern Time anberaumt (die „außerordentliche Hauptversammlung“). Die außerordentliche Hauptversammlung findet virtuell statt und wird live per Webcast unter https://www.cstproxy.com/novuscapitalcorpii/2022 übertragen. Werden die Vorschläge auf der außerordentlichen Hauptversammlung angenommen, rechnen die Parteien damit, dass der Unternehmenszusammenschluss vollzogen wird und die Aktien und Optionsscheine des zusammengeschlossenen Unternehmens vorbehaltlich der Erfüllung bzw. des Verzichts auf die Erfüllung aller anderen Abschlussbedingungen kurz danach weiterhin unter den neuen Tickersymbolen „NRGV“ bzw. „NRGV WS“ an der NYSE notiert werden.

Über China (CNTY) Tianying Inc. (Stadt Nantong, Provinz Jiangsu)

China Tianying Inc. (CNTY) ist das größte Unternehmen für Umweltdienstleistungen in China. Das börsennotierte internationale Unternehmen CNTY ist in den Bereichen intelligente kommunale Umweltdienstleistungen, Recycling und Verwertung von Wertstoffen sowie kohlenstofffreien sauberen Energietechnologien tätig (Aktiencode: 000035). Das Geschäft des Unternehmens reicht von intelligenten kommunalen Umweltdienstleistungen, Stromerzeugung aus Ersatzbrennstoffen, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, regionalen Energiezentren, Wasserstoff-Energiezentren sowie Investitionen, Bau und Betrieb von Industrieparks der Kreislaufwirtschaft bis hin zur Reduzierung, Wiederverwertung und gefahrlosen Behandlung von Küchen- und Speiseabfällen, gefährlichen Abfällen, Bau- und Abbruchschutt. Überdies betätigt CNTY sich in der Erforschung und Entwicklung sowie der Herstellung von Umweltschutzeinrichtungen und Energiespeicheranlagen. CNTY hat eine gesamte Geschäftskette aufgebaut, die Geschäftsbereiche angefangen bei Reinigungsdiensten bis hin zu Sammlung, Umladung und Endbehandlung von Abfällen abdeckt.

Geleitet von Innovation und unterstützt durch Spitzenkompetenz in Geräteherstellung sowie Forschung und Entwicklung, möchte CNTY Neuerungen bei erneuerbaren Energien und die Transformation von Geschäftsmodellen durch Informatisierungs-, Automatisierungs- und Industrialisierungslösungen anzuführen. Zu diesen Lösungen gehören Plasmatechnologie, automatische Sortiersysteme, intelligente integrierte kommunale Service-Cloud-Plattformen, kohlenstofffreie Energienetzzentren und intelligente IoT-Zentren, die dazu beitragen, dass Chinas Ziele mit Blick auf Emissionsmaximum und Klimaneutralität realisiert werden können.

Über Sky Tower Energy Co., Beijing, China

Das Plattformunternehmen Sky Tower Energy widmet sich der koordinierten Entwicklung von Politik, Industrie, Technologie und Kapital im Energiebereich in Verbindung mit Entwicklung, Bau und Betrieb von „Wind-Solar-Wasserstoffspeicher“-Projekten in China. Sky Tower beschäftigt sich seit 20 Jahren damit, die Kenntnisse über den Klimawandel und emissionsarme Resilienzmaßnahmen voranzubringen. Sky Tower ist der wichtigste strategische Partner und ein Schlüsselmitglied des Energy Investment Professional Committee (EIPC), einem Verband bedeutender Unternehmen mit unterschiedlichen Interessen im Spektrum der Erzeugung und Bereitstellung von Energie, die sich alle für eine emissionsarme nachhaltige Entwicklung einsetzen.

Über Atlas Renewable LLC, Houston, Texas

Atlas Renewable LLC spielt im von CNTY in China geleiteten Projektentwicklungs- und Ausführungsprozess eine wichtige Rolle. Als amerikanisches Unternehmen soll Atlas Renewable LLC eine Vermittlungsfunktion zwischen chinesischen Institutionen, Investoren und Regulierungsbehörden und Energy Vault einnehmen, um Projekte zu identifizieren und bei der Vorqualifizierung und Beaufsichtigung von Finanzierungsmaßnahmen mithilfe der verfügbaren Mechanismen helfen, die von der chinesischen Kommunal-, Provinz- und Nationalpolitik unterstützt werden. Atlas Renewable LLC kann Situationen für Energy Vault schnell einschätzen, bei der Problemlösung helfen und der neuen Welt den Kontext vermitteln, der für eine effiziente und effektive Aufgabenbewältigung in China erforderlich ist. Die Principals von Atlas Renewable LLC verfügen in China über jahrzehntelange Erfahrung und Beziehungen zu Menschen auf allen Ebenen.

Über das NCSD - National Center for Sustainable Development, Washington, DC

Das NCSD, eine 2001 gegründete, nationale gemeinnützige Gesellschaft gemäß 501 c 3, setzt sich für nachhaltigen Wohlstand im Rahmen einer kohlenstoffarmen wirtschaftlichen Entwicklung ein. Vor 20 Jahren gegründet, verfolgt das NCSD seinen Auftrag und seine Mission als NGO durch die Unterstützung beim Aufbau von Demonstrationsprojekten, in denen geeignete Technologien neue Lösungen für anhaltende Probleme im Energie- und Umweltbereich „demonstrieren“ können. Ein Großteil der Arbeit des NCSD geht auf die 35-jährige Erfahrung des Gründers in China und anderen Entwicklungsländern mit Maßnahmen und Programmen im Zusammenhang mit Klimawandel und Nachhaltigkeit zurück.

Über Novus Capital Corporation II

Novus, dessen Wertpapiere an der NYSE unter den Tickersymbolen „NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS“ notiert sind, nahm bei seinem Börsengang im Februar 2021 rund 287,5 Mio. US-Dollar auf. Novus ist eine Akquisitions-Zweckgesellschaft, die gegründet wurde, um eine Fusion, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Rekapitalisierung, eine Reorganisation oder einen anderen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen oder Einheiten durchzuführen. Novus Capital wird geleitet von Robert J. Laikin, Jeff Foster, Hersch Klaff, Larry Paulson, Heather Goodman, Ron Sznaider und Vince Donargo, die über umfangreiche Praxiserfahrung verfügen und Hightech-Unternehmen dabei helfen, ihre bestehenden und neuen Wachstumsinitiativen zu optimieren, indem sie Erkenntnisse aus umfangreichen Datenbanken und geistiges Eigentum einsetzen, die in den meisten Hightech-Unternehmen bereits vorhanden sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Begriffen wie „glauben“, „können“, „werden“, „schätzen“, „fortsetzen“, „prognistizieren“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „sollte“, „würde“, „planen“, „vorhersagen“, „Potenzial“, „scheinen“, „anstreben“, „künftig“, „Ausblick“, „konzipiert“ und ähnlichen Ausdrücken begleitet, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten und keine Aussagen über historische Fakten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu Schätzungen und Prognosen von Finanz- und Leistungskennzahlen, ausreichenden Barmitteln und Bargeldquellen, Prognosen zu Marktchancen, Erwartungen und Zeitplänen im Zusammenhang mit den Geschäftsaktivitäten von Energy Vault und dem Zeitplan für Installationen, unter anderem in Bezug auf EVS und seine erwarteten Vorteile und Kapazitäten, die geplanten Merkmale und Designs der Plattformen EVx und Energy Vault Resiliency Center (EVRC), die Verfügbarkeit von kostengünstigen und lokal beschafften Materialien zur Herstellung von „mobilen Massen“, das Wachstum des Kundenkreises und andere geschäftliche Meilensteine, potenzielle Vorteile des geplanten Unternehmenszusammenschlusses und der PIPE-Investition (die „geplanten Transaktionen“) sowie Erwartungen in Bezug auf den Zeitplan der geplanten Transaktionen.

Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Pressemitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung von Energy Vault und Novus und sind keine Vorhersagen der tatsächlichen Performance. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder definitive Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen von Investoren nicht als solche betrachtet werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und werden von Annahmen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb des Einflussbereichs von Energy Vault und Novus.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, darunter Änderungen der in- und ausländischen Geschäfts-, Markt-, Finanz-, politischen und rechtlichen Bedingungen; das Unvermögen der Parteien, die geplanten Transaktionen erfolgreich oder rechtzeitig abzuschließen, einschließlich des Risikos, dass aufsichtsrechtliche Genehmigungen nicht erteilt werden, sich verzögern oder unvorhergesehenen Bedingungen unterliegen, die sich nachteilig auf das zusammengeschlossene Unternehmen oder die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktionen auswirken könnten, oder dass die Zustimmung der Aktionäre und Anteilseigner von Novus oder Energy Vault nicht erteilt wird; das Unvermögen, die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktionen zu realisieren; Risiken aufgrund der Ungewissheit der prognostizierten Finanzinformationen in Bezug auf Energy Vault; Risiken in Bezug auf die Geschäftseinführung von Energy Vault und die Zeitplanung der erwarteten geschäftlichen Meilensteine, einschließlich des in dieser Pressemitteilung angekündigten Projekts; Risiken im Zusammenhang mit der Aushandlung und Ausführung einer Finanzierungsvereinbarung mit ARL; Risiken im Zusammenhang mit dem Unvermögen oder der mangelnden Bereitschaft der Kunden von Energy Vault, die Kaufverträge zu erfüllen; Risiken im Zusammenhang mit der Leistung und Verfügbarkeit von EVS; die Nachfrage nach erneuerbarer Energie; die Fähigkeit, seine Lösung zu vermarkten und zu verkaufen; die Fähigkeit, endgültige vertragliche Vereinbarungen mit potenziellen Kunden auszuhandeln; die Auswirkungen von konkurrierenden Technologien; die Fähigkeit, ausreichende Materiallieferungen zu gewährleisten; unerwartete Kosten; die Auswirkungen von Covid-19; die globalen wirtschaftlichen Bedingungen; die Fähigkeit, Installationszeitpläne einzuhalten; Bau- und Genehmigungsverzögerungen und damit verbundene Kostensteigerungen; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das künftige Geschäft von Energy Vault; die Höhe der Rückkaufanträge der Aktionäre von Novus und die Faktoren, die in der Registrierungserklärung und in der Registrierungserklärung von Novus auf Formblatt S-4 in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss unter der Überschrift „Risikofaktoren“ und im Jahresbericht von Novus auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr unter der Überschrift „Risikofaktoren“ sowie in anderen bei der SEC eingereichten oder einzureichenden Dokumenten von Novus beschrieben sind.

Wichtige Informationen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und Hinweise zu deren Abruf

Diese Pressemitteilung erfolgt im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss von Novus und Energy Vault. Novus hat bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 eingereicht, die eine(n) endgültige(n) Stimmrechtsvollmacht/Prospekt von Novus und bestimmte zugehörige Dokumente enthält, die bei der Aktionärsversammlung zur Genehmigung des geplanten Unternehmenszusammenschlusses und damit zusammenhängender Angelegenheiten zu verwenden sind. Investoren und Inhaber von Novus-Wertpapieren werden dringend gebeten, die endgültige Stimmrechtsvollmacht bzw. den Prospekt sowie alle etwaigen Änderungen dazu und andere relevante Dokumente, die bei der SEC eingereicht werden, sorgfältig und vollständig zu lesen, da sie wichtige Informationen über Energy Vault, Novus und den Unternehmenszusammenschluss enthalten. Die endgültige Stimmrechtsvollmacht wurde den Novus-Aktionären zu einem noch zu bestimmenden Stichtag zur Abstimmung über den geplanten Unternehmenszusammenschluss zugesandt. Investoren und Wertpapierinhaber können außerdem kostenlos Exemplare der Registrierungserklärung, der endgültigen Stimmrechtsvollmacht und anderer Dokumente mit wichtigen Informationen über jedes der Unternehmen auf der SEC-Website www.sec.gov anfordern, sobald diese Dokumente bei der SEC eingereicht wurden. Die Informationen, die auf den in dieser Pressemitteilung angegebenen Websites verfügbar sind oder auf die über diese Websites zugegriffen werden kann, werden nicht durch Verweise aufgenommen und sind nicht Teil dieser Pressemitteilung.

Bewerber um Stimmrechtsvollmachten

Novus und seine Direktoren und Führungskräfte können als Bewerber um Stimmrechtsvollmachten von Novus-Aktionären im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss betrachtet werden. Energy Vault und seine Führungskräfte und Direktoren können ebenfalls als Teilnehmer an einer solchen Bewerbung um Stimmrechtsvollmachten angesehen werden. Wertpapierinhaber können detailliertere Informationen zu den Namen, Verbindungen und Interessen bestimmter Führungskräfte und Direktoren von Novus an der Bewerbung um Stimmrechtsvollmachten erhalten, indem sie den Jahresbericht von Novus auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, den Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für den am 30. September 2021 zu Ende gegangenen Neunmonatszeitraum sowie die endgültige Stimmrechtsvollmacht/den Prospekt und andere relevante Dokumente lesen, die bei der SEC im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss eingereicht werden, sobald diese verfügbar sind. Diese Dokumente können kostenlos bei den oben genannten Quellen angefordert werden, sobald sie verfügbar sind.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung dar, noch erfolgt ein Verkauf von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gegen die dort geltenden Wertpapiergesetze verstoßen würde.

