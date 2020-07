Evolve Additive Solutions erhält im Rahmen einer zusätzlichen Investitionsfinanzierung anhaltende Unterstützung von Stanley Black & Decker

Diese Investition wird Wachstum erzeugen und die Erschließung neuer Marktpotenziale beschleunigen

Evolve Additive Solutions hat heute die weitere Unterstützung durch Stanley Black & Decker bekannt gegeben. In 2017 beschaffte Evolve eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 19 Millionen US-Dollar, wobei die Lego Brand Group und Stanley Black & Decker in die STEP-Technik (Selective Thermoplastic Electrophotographic Process) des Unternehmens investierten. Diese zusätzliche Investition unterstützt die Vision von Evolve, in neue Märkte, Anwendungsbereiche und Möglichkeiten zu expandieren.

Die STEP-Technik von Evolve – sie steht im Markt neben traditionellen Fertigungsverfahren wie dem Spritzgießen – erweitert die Möglichkeiten von Produktionsbetrieben, indem sie ihnen mit ihrem ‚werkzeuglosen‘ Verfahren Freiheit im Design und kürzere Produktions- bzw. Markteinführungszeiten erlaubt.

„Stanley Black & Decker freut sich über die Fortsetzung der Beziehung. Die Vision von Evolve im Bereich Additive Fertigung ermöglicht es dem Unternehmen, diese innovative Technik für die Herstellung hochwertiger Werkstücke zu vermarkten“, erklärt Larry Harper, Vice President, Stanley Ventures für Stanley Black & Decker.

Dank dieser zusätzlichen Investition kann Evolve sowohl seinen Markennamen als auch seine Position als neuer globaler Akteur im Markt der additiven Fertigung dynamisch stärken.

„Die Kontinuität unserer Beziehung verbessert unsere Chancen im Markt“, stellt Evolve-CEO und -Gründer Steve Chillscyzn fest. Als Startup-Unternehmen, das den Markt neu definiert, sehen wir das nachhaltige Vertrauen und die Zuversicht von Stanley als Beleg dafür, dass es im Markt eine starke Nachfrage nach unserer Technik gibt.“

Evolve wird den Verkauf seiner STEP-Technik voraussichtlich Ende 2020 starten.

Über Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions ist eine Organisation, die ihre Aufgabe darin sieht, innovative Fertigungslösungen zu entwickeln, mit denen Kunden auf revolutionär neue Weise produzieren können. Evolve fokussiert sich auf Produktionstechniken und -lösungen für Anwendungen in der praxisorientierten Herstellung von Produkten aus Thermoplasten und leistet hier Pionierarbeit. Ihre revolutionäre STEP-Technik und SVP-Plattform werden die Produktionsverfahren radikal verbessern und Unternehmen neue, bahnbrechende Geschäftsmodelle ermöglichen, in denen sie die Möglichkeiten der additiven Fertigung voll ausschöpfen. Für Unternehmens-Updates folgen Sie Evolve auf LinkedIn und Twitter. Evolve Additive Solutions hat seinen Hauptsitz in Minnetonka, MN und ein Technikzentrum für Materialien in Rochester, NY.

Über Stanley Black & Decker

Stanley Black & Decker, ein S&P 500-Unternehmen, ist ein diversifizierter globaler Anbieter von Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen und entsprechendem Zubehör, elektronischen Sicherheitslösungen, Lösungen für das Gesundheitswesen, technischen Befestigungssystemen und mehr. Weitere Informationen auf www.stanleyblackanddecker.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200716005815/de/

Cheryl Hillman, Evolve Additive Solutions,

+1 763-438-6569 cheryl.hillman@evolveadditive.com