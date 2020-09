Falls du es nicht mitbekommen hast: Diese 2 REITs haben gerade ihre Dividende erhöht!

Die Zeiten sind weiterhin unsicher und trotzdem gibt es für einige Investoren eine Konstante, auf die sie sich verlassen möchten: die Dividende. Auch hier gilt es natürlich, Vorsicht walten zu lassen. Immerhin haben zuletzt auch einige zuverlässige Aktien ihre Ausschüttungen gekürzt.

Trotzdem ist noch immer viel Qualität vorhanden, auf die man als Einkommensinvestor setzen kann. Ein gutes Anzeichen ist beispielsweise, wenn eine Dividendenaktie gerade jetzt ihre Dividende erhöht.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf zwei Aktien aus dem Bereich der Real Estate Investment Trusts (REITs), die jetzt ihre Dividende erhöht haben. Möglicherweise sind das auch interessante Kandidaten für dich.

Eine erste Aktie, die jetzt ein weiteres Mal die eigene Dividende erhöht hat, ist die von W. P. Carey. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust wird demnach für das letzte Quartal eine Quartalsdividende von 1,044 US-Dollar an die Investoren ausschütten. Nach einer vorherigen Dividende von 1,042 US-Dollar, wohlgemerkt.

Das entspricht lediglich einer Dividendenerhöhung von 0,2 % im Vergleich zum Vorquartal. Dafür besitzen diese Dividendenerhöhungen jedoch eine starke Regelmäßigkeit: W. P. Carey ist inzwischen dafür bekannt, die eigene Auszahlung je Aktie in jedem Quartal zu erhöhen. Zudem erhalten Investoren bei einem derzeitigen Aktienkurs von 63,69 US-Dollar (24.09.2020, maßgeblich für alle Kurse) und auf annualisierter Basis eine Dividendenrendite von starken 6,55 %. Für einen REIT, der seit dem Börsengang im Jahre 1998 nicht einmal die Dividende gekürzt und auf adeligen Spuren ist, definitiv nicht verkehrt.

Gibt es trotzdem etwas, das Einkommensinvestoren beobachten sollten? Grundsätzlich ja: Zum einen das Ausschüttungsverhältnis. Im letzten Quartal kam W. P. Carey auf Funds from Operations von 1,14 US-Dollar. Gemessen an diesem Wert liegt die Ausschüttungsquote bei fast 91,6 %, was zeigt: Viel Spielraum ist hier nicht mehr vorhanden.

Zudem erhöhte W. P. Carey zuletzt die Quartalsdividende bloß noch um 0,2 US-Cent. Noch im Jahre 2018 lagen die Erhöhungsschritte bei 0,5 Cent pro Quartal. Auch diese Verlangsamung sollten Dividendenjäger im Auge behalten.

Ein stärkeres Dividendenwachstum kann hingegen Innovative Industrial Properties mitbringen. Der ebenfalls US-amerikanische Real Estate Investment Trust hat jetzt die eigene Dividende von 1,06 US-Dollar im Vorquartal auf 1,17 US-Dollar erhöht. Das entspricht einem Wachstum von 10,3 %. Wobei IIP, so der Name in Kurzform, bereits zuvor die Dividende von 1,00 US-Dollar auf 1,06 US-Dollar angehoben hat. Definitiv ein starkes Wachstum!

Innovative Industrial Properties käme bei einem derzeitigen Aktienkurs von 119,31 US-Dollar auf eine Dividendenrendite von 3,92 %, was in Anbetracht des historischen Wachstums ein attraktiver Wert sein könnte. In den letzten knapp über drei Jahren hat der US-REIT die eigene Dividende schließlich von 0,15 US-Dollar auf das derzeitige Niveau erhöht. Und die Tendenz zeigt: Mit dieser Entwicklung scheint der Marihuana-REIT noch lange nicht am Ende angekommen zu sein.

Grundlage für dieses starke Dividendenwachstum ist ein starkes operatives Wachstum. Im letzten Quartal konnte IIP beispielsweise die Funds from Operations im Jahresvergleich um 100 %, sogar auf bereinigter Basis, steigern. Wenn dieses Wachstum ähnlich stark weitergeht, so spricht das langfristig für weitere Dividendenerhöhungen.

REITs mit Dividendenerhöhungen!

W. P. Carey und Innovative Industrial Properties haben gerade ihre Dividende erhöht. Ist das ein Zeichen der Stärke? Für mich ja und insbesondere bei dem Cannabis-REIT, der jetzt sogar ein zweistelliges Dividendenwachstum im Vergleich zum Vorquartal präsentieren konnte. Bei W. P. Carey gleicht die Dividendenerhöhung zwar etwas dem Dienst nach Vorschrift. Es ist trotzdem bemerkenswert, dass das Management auch hier in schwierigeren Zeiten an der Ausschüttungshistorie festhält.

