Forscher der Universität Siena weisen schnelle Desinfektion von OP-Sälen mit UV-Licht nach Eingriffen nach

Das von Dr. Gabriele Messina geleitete Team teilt auf der SHEA 2021 Ergebnisse neuartiger Forschungen in OP-Sälen mit dem UVDI-360-Raumdesinfektionsapparat mit

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI), ein weltweiter Marktführer für die Desinfektion von Raumluft und Oberflächen mit Ultraviolet-Licht, gab bekannt, dass auf der Frühjahrskonferenz der Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) von 13. - 16. April 2021 neue Forschungsergebnisse bekannt gegeben werden, die eine rasche Desinfektion von Operationssälen mit dem UVDI-360-Raumdesinfektionsapparat nach chirurgischen Verfahren nachweisen.

In the University of Siena research, the UVDI-360 Room Sanitizer effectively inactivated germs in operating rooms in six minutes.

In diesem Forschungsprojekt, das von Dr. Gabriele Messina, Professor für öffentliche Gesundheit an der Universität Siena im Rugani Hospital Monteriggioni in Siena, Italien, geleitet wird, erreichte der UVDI-360-Raumdesinfektionsapparat in nur sechs Minuten eine mehr als 97%ige Keimreduktion in Operationssälen. Dabei wurden auf jeder Seite des Operationstisches zwei Desinfektionszyklen von jeweils drei Minuten durchgeführt. Der Test des UVDI-360-Raumdesinfektionsapparats zwischen chirurgischen Eingriffen und vor der manuellen Reinigung und Desinfektion war einer von zahlreichen Protokollen zur Umgebungshygiene, die in dem Forschungsprojekt untersucht wurden.

Das Poster-Abstract „UVC-Licht in Operationssälen: verbesserte Hygiene" wird auf der SHEA-Konferenz von 14. - 16. April in Poster-Präsentationen vorgestellt.

„Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der Einsatz des UVDI-360 im OP-Saal hochgradige Desinfektionsergebnisse erbringt“, stellt Dr. Gabriele Messina, Professor für öffentliche Gesundheit an der Universität Siena, fest. „Als Ergänzung zur manuellen Reinigung, die entscheidend ist, um groben und Feuchtschmutz zu entfernen, unterstreichen diese vielversprechenden Ergebnisse die schnelle, keimtötende Wirksamkeit von UV-C-Licht mit einer Wellenlänge von 254 nm im chirurgischen Umfeld und können den Spiegel der Umgebungshygiene für jeden einzelnen Patienten, der sich operieren lässt, neu standardisieren.“

Peter Veloz, Chief Executive Officer von UVDI, fügte hinzu: „Diese führende Forschung beweist die Fähigkeit für eine verbesserte Oberflächendesinfektion in OP-Sälen tagsüber, ohne Unterbrechung des Arbeitsflusses. Da Krankenhäuser und chirurgische Zentren beginnen, mehr elektive chirurgische Verfahren durchzuführen, kann ein besser gereinigter, sichererer OP-Saal – in der Geschwindigkeit, wie es Gesundheitseinrichtungen fordern – entscheidend zu besseren Patientenergebnissen beitragen.“

Über 2.000 UVDI-360-Raumdesinfektionsapparate werden in ungefähr 1.000 führenden Krankenhäusern in mehr als 25 Ländern eingesetzt. Dies wurde in veröffentlichten klinischen Studien zur Reduzierung von Infektionen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen und zur Inaktivierung von Krankheitserregern mit hohem Risiko nachgewiesen.

