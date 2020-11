FUELCELL ENERGY - Was geht denn hier ab?!

In den vergangenen Monaten war oszillierte die Aktie unruhig seitwärts, Rallyschübe und kleinere Kurseinbrüche wechselten sich ab. Jetzterregt das Papier aber wieder größere Aufmerksamkeit: Der Aufwärtstrend der vergangenen zwei Wochen wurde gestern massiv beschleunigt, unter den höchsten Umsätzen seit Dezember 2019 schoss der Wert massiv nach oben und erreichte ein neues Jahreshoch. Damit versucht er den Ausbruch aus der Seitwärtsrange seit Juni. In der alten Analyse FUELCELL ENERGY - Beflügeln Wasserstoff-Fantasien auch in 2020?wurde ein langfristiges Rallyszenario beschrieben, welches nun zum Tragen kommen könnte.

Rangeausbruch bringt großes Kaufsignal!

Wird die Seitwärtsrange der vergangenen Monate nun nachhaltig nach oben hin verlassen, entstehen große Kaufsignale für eine Rally bis 5,16 - 5,30 und später 11,00 - 11,65 USD. Die Aktie ist ab jetzt also sehr interessant für einen spekulativen, mittel- bis langfristigen Einstieg.

Kursrücksetzer bis 3,40 - 3,50 oder 3,00 - 3,10 USD könnten ab jetzt attraktive Einstiegschancen ergeben. Maximal dürfte der Wert bis 2,70 - 2,80 USD fallen, darunter trübt sich das kurzfristige Bild ein. Dann drohen Verkaufssignale für Abgaben innerhalb der Seitwärtsrange bis ca. 2 oder 1,70 - 1,80 USD.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)