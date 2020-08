Geld zum Investieren? Ich würde Warren Buffett folgen, um reich zu werden

Der Erfolg von Investoren wie Warren Buffett in der Vergangenheit bedeutet, dass sie wichtige Einblicke darüber anbieten können, wo man heute in einem zunehmend unsicheren Aktienmarkt investieren sollte.

Obwohl die Risiken hoch sind und das Potenzial für einen Marktabsturz weiterhin besteht, könnte Buffetts langfristiger Investitionsansatz zu hohen Renditen führen.

Ebenso könnte es sich lohnen, wie er nur dort zu investieren, wo man sich auch auskennt.

Warren Buffetts Haltedauer

Auch wenn viele Anleger versuchen, herauszufinden, ob es zu einem zweiten Marktcrash oder zu einer Markterholung kommen wird, hat Warren Buffett bei seinen Investitionen immer eine langfristige Sichtweise vertreten. Das bedeutet, dass die kurzfristige Performance eines Anlageportfolios wahrscheinlich keine große Bedeutung haben wird - solange es auf lange Sicht hohe Gesamtrenditen bietet.

Die bisherige Performance des Aktienmarktes legt nahe, dass diese Strategie solide sein könnte. Denn die besten Kaufgelegenheiten finden sich oft dann, wenn die Anleger das Gefühl haben, dass die Risiken für die Weltwirtschaft und den Aktienmarkt am höchsten sind. In einem solchen Szenario hat der Aktienmarkt diese Risiken möglicherweise bereits eingepreist, was dazu führen kann, dass für qualitativ hochwertige Aktien große Sicherheitsmargen geboten werden.

Investieren in das, was du kennst

Es ist für jeden Anleger einfach, eine breite Palette von Aktien in verschiedenen Branchen zu kaufen, um zu versuchen, zu diversifizieren. Dies kann jedoch bedeuten, dass du nicht über ein ausreichend großes Verständnis dieser Branchen verfügst, um die besten Unternehmen zu den attraktivsten Preisen zu identifizieren.

Daher könnte es eine gute Idee sein, es wie Warren Buffett zu machen und nur in Sektoren zu investieren, in denen man sich auskennt. Er hat sein Kapital auf eine relativ kleine Anzahl von Branchen konzentriert und war in der Lage, die attraktivsten Unternehmen innerhalb dieser Branchen zu identifizieren.

Dieser Punkt könnte zum jetzigen Zeitpunkt besonders relevant sein. Viele Sektoren befinden sich in einer Zeit des raschen Wandels, der Chancen für disruptive Geschäftsmodelle, aber auch schwierige Zukunftsaussichten für bestehende Unternehmen bieten könnte. Wenn du dich mit den Feinheiten einer bestimmten Branche vertraut machst, hast du möglicherweise bessere Chancen, in Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial zu investieren.

Konzentration auf Aktien

Warren Buffett hat den größten Teil seines Vermögens in Aktien investiert. Während der jüngste Marktcrash andere Vermögenswerte wie Gold und Bitcoin in den Augen einiger Anleger attraktiver machen mag, lässt die Erfolgsbilanz des Aktienmarktes vermuten, dass er das attraktivste Risiko-Ertrags-Verhältnis unter den Mainstream-Vermögenswerten bietet.

Da die Aktienkurse in einigen Branchen derzeit außergewöhnlich niedrig sind, könnte es in den kommenden Jahren Möglichkeiten geben, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Wenn du jetzt investierst, könnten sich deine finanziellen Aussichten verbessern und du könntest langfristig größere finanzielle Freiheit genießen.

The post Geld zum Investieren? Ich würde Warren Buffett folgen, um reich zu werden appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 24.07.2020 auf Fool.com.au veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool Australien hat keine Position in irgendeiner der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer