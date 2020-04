Getränkekonzern Diageo stoppt Aktienrückkauf und zieht seinen Ausblick zurück

Der Getränkekonzern Diageo (ISIN: GB0002374006) zog am Donnerstag aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Ausbreitung von Covid-19 seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zurück. Das Aktienrückkaufprogramm wurde gestoppt.

Es war ursprünglich geplant, bis zum 30. Juni 2022 eigene Aktien im Volumen von bis zu 4,5 Mrd. Pfund zurückzukaufen. Bis zum 31. Januar 2020 wurden in einer ersten Tranche eigene Aktien im Volumen von 1,25 Mrd. Pfund erworben.

Der weltweit größte Spirituosen-Hersteller zahlt an diesem Donnerstag, wie im Januar 2020 angekündigt, eine Zwischendividende in Höhe von 27,41 Pence (ca. 31 Eurocent) je Aktie an die Investoren aus (Ex-Dividenden Tag war der 27. Februar 2020).

Die weltweite Schließung von Bars und Restaurants hat erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft von Diageo, wie weiter mitgeteilt wurde. In China zeige sich eine sehr langsame Verbesserung, da Bars und Restaurants nach und nach wieder geöffnet werden. Zu den Marken des Konzerns aus London zählen Guinness, Captain Morgan, Smirnoff oder Baileys.

Redaktion MyDividends.de