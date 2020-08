Gewinnen Sie ein Tablet beim Back-to-School-Preisausschreiben von WorldRemit!

Versenden Sie zwischen dem 1. Juli und 30. September 2020 Geld, um mitzumachen

WorldRemit, ein führendes internationales Zahlungsunternehmen, vergibt 150 Tablet-Computer an Schüler und Studenten auf den Philippinen! Öffentliche Schulen auf den Philippinen sollen ab dem 24. August wieder geöffnet werden, abhängig von der Konformität der lokalen COVID-19-Risikoeinstufung. WorldRemit, das auf den Philippinen stark vertreten ist, möchte mit diesem großzügigen Angebot Zugang zu mehr Bildungsmöglichkeiten schaffen.

Kunden haben die Chance, einen Tablet-Computer zu gewinnen, indem sie einfach zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2020 über die WorldRemit-App oder die WorldRemit-Website einen Transfer auf die Philippinen tätigen und sicherstellen, dass sie sich für das Angebot online unter https://www.worldremit.com/en/promotions/winatablet registriert haben. Jeden Freitag in den Wochen vom 14. August 2020 bis zum 2. Oktober 2020 wird WorldRemit nach dem Zufallsprinzip zwischen 16 und 20 Gewinner auswählen. Ein Tablet-Computer wird dann an den von den Gewinnern ausgewählten Empfänger geschickt, der nachweisen kann, dass er derzeit auf den Philippinen Schüler oder Student ist.

„Als Unternehmen sind wir uns der transformativen Wirkung von Bildung auf das Leben junger Menschen bewusst, und wir wissen, dass die Finanzierung von Bildung einer der Hauptgründe dafür ist, dass ausländische Arbeitnehmer aus dem Ausland Geld nach Hause schicken. Wir wollen sicherstellen, dass mehr Schüler und Studenten online auf Lernressourcen zugreifen können, und gleichzeitig diejenigen unterstützen, die sich aus persönlichen Gründen für den Fernunterricht entscheiden. Dieses Gewinnspiel ist unsere Art, unseren Kunden zu helfen, ihre Angehörigen zu unterstützen und gleichzeitig unseren Teil dazu beizutragen, Ungleichheiten beim Zugang zu Bildung zu mildern“, sagte Scott Eddington, Managing Director, Asia-Pacific bei WorldRemit.

Das philippinische Bildungssystem ist durch die COVID-19-Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Bildungsministerium hat daher einen Kontinuitätsplan für die Grundbildung ausgearbeitet, der eine Mischung aus Präsenzunterricht, integriertem Lernen, Fernunterricht und Heimunterricht umfasst. Die Aussicht auf Fernunterricht hat bei einer Reihe von einkommensschwachen Haushalten, die sich die erforderlichen zusätzlichen Ressourcen wie z. B. Tablet-Computer nur schwer leisten können, Besorgnis ausgelöst. Einige Familien sind auch besorgt darüber, ihre Kinder aufgrund des Expositionsrisikos zur Schule zu schicken.

Earl Melivo, Country Director, Philippines bei WorldRemit, fügte hinzu: „Die COVID-19-Pandemie hat sich negativ auf viele Familien und deren Finanzen ausgewirkt. Dies bedeutet leider, dass eine Reihe von Eltern die schwierige Entscheidung treffen müssen, ob sie sich für den Kauf von Haushaltsgütern oder Geräten entscheiden, damit ihre Kinder ihr Bildung remote fortsetzen können. Als Filipino weiß ich, dass dieser Wettbewerb einen positiven Einfluss auf die Gewinner und ihre Haushalte haben wird.“

WorldRemit ist das erste internationale Zahlungsunternehmen, das ein Angebot dieser Art ins Leben gerufen hat. Um teilzunehmen, melden Sie sich einfach über den untenstehenden Link an, nachdem Sie zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2020 einen Geldtransfer auf die Philippinen getätigt haben.

Für weitere Einzelheiten besuchen Sie bitte: https://www.worldremit.com/en/promotions/winatablet

Es gelten bestimmte Teilnahmebedingungen

WorldRemit

WorldRemit ist ein führendes internationales Zahlungsunternehmen. Wir haben eine Branche, die zuvor von alteingesessenen Offline-Akteuren dominiert wurde, grundlegend verändert, indem wir internationale Geldüberweisungen in eine Online-Umgebung verlagert haben - und sie dadurch sicherer, schneller und kostengünstiger gemacht haben. Wir versenden derzeit aus 50 in 150 Länder, sind weltweit in 6.500 Geldtransferkorridoren tätig und beschäftigen international über 1.100 Mitarbeiter.

Auf der Absenderseite ist WorldRemit zu 100 % digital (bargeldlos), was den Komfort und die Sicherheit erhöht. Für diejenigen, die Geld erhalten, bietet das Unternehmen eine breite Auswahl an Optionen, darunter Bankeinzahlung, Bargeldabholung, mobiles Aufladen der Sendezeit und mobiles Geld.

WorldRemit wird von Accel, TCV und Leapfrog unterstützt und hat seinen Hauptsitz in London (Großbritannien). Es hat weltweite Vertretungen, unter anderem in den USA, Kanada, Südafrika, Japan, Singapur, den Philippinen, Australien und Neuseeland.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.worldremit.com

