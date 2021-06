GFT TECHNOLOGIES - Aktie erreicht wichtige Hürden

GFT Technologies SE - WKN: 580060 - ISIN: DE0005800601 - Kurs: 21,250 € (XETRA)

In der Aktie von GFT Technologies kommt es heute zum Dividendenabschlag. Er beträgt 0,20 EUR je Aktie.

Die Aktie markierte nach eine starken Rally im Dezember 2015 ein Mehrjahreshoch bei 32,70 EUR. Anschließend kam es zu einer großen Korrekturbewegung. Diese führte im März 2020 zu einem Tief bei 5,63 EUR.

Anschließend setzte eine starke Rally ein. Im August und November 2020 scheiterte der Wert zwar am Abwärtstrend seit Dezember 2015, aber im Januar 2021 gelang der Ausbruch darüber. Seitdem befindet sich die Aktie in einer steilen Rally und erreicht in dieser Woche ein neues Rallyhoch bei 21,45 EUR. Damit notiert die Aktie an einer wichtigen Widerstandszone zwischen 21,15 und 22,00 EUR.

Rally vor Pause?

Sollte die Aktie über diesen Widerstandsbereich ausbrechen, könnte die Rally direkt fortgesetzt werden. Ein mögliches nächstes Ziel läge bei ca. 25,00 EUR. Später käme sogar das Mehrjahreshoch bei 32,70 EUR erreichbar. Sollte der Wert allerdings unter das letzte Zwischenhoch bei 19,72 EUR abfallen, würde eine Konsolidierung in Richtung 16,64 EUR drohen.

Fazit: Die mittel-langfristige Aufwärtsbewegung ist intakt und hat noch Potenzial, vor allem nach einem Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 21,15 und 22,00 EUR. Aber im ersten Versuch könnte der Wert durchaus daran scheitern und zu einer Konsolidierung übergeben.

GFT Technologies - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)