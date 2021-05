Gigantisches Wachstumspotenzial gesucht? Aktien von iRobot, Redfin & Lemonade im Fokus!

Als Investor kann es manchmal ratsam sein, ein gigantisches Wachstumspotenzial zu suchen. Aktien beziehungsweise Unternehmen, die idealerweise einen geringen Börsenwert und einen gigantischen Marktkuchen vor der Nase haben, fallen in diese Kategorie.

Für mich sind die Aktien von iRobot, Redfin und Lemonade drei spannende Kandidaten, die zu diesem Kreis dazugezählt werden können. Hier ein Blick auf die Details sowie das gigantische Wachstumspotenzial im Überblick.

iRobot: Hier ist das gigantische Wachstumspotenzial!

Die Aktie von iRobot könnte grundsätzlich ein gigantisches Wachstumspotenzial besitzen. Das Unternehmen adressiert den Markt der Heimroboter. Zunächst sind es dabei insbesondere Heimroboter und -staubsauger, die einige Haushalte bereits erobert haben. In der Robotik-Revolution könnten jedoch noch weitere Lösungen etabliert werden.

Das Unternehmen iRobot besitzt derzeit noch einen wirklich geringen Börsenwert, das für mich das Wachstumspotenzial in weiten Teilen ausmacht. Die momentane Marktkapitalisierung liegt derzeit bei lediglich 3,1 Mrd. US-Dollar, was eher gering ist. Im vierten Quartal lagen die Umsätze außerdem bereits bei 544,8 Mio. US-Dollar, was auf annualisierter Basis ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von gerade einmal 1,5 bedeuten würde.

Natürlich: Die iRobot-Aktie hat noch eine Menge zu beweisen. Beispielsweise, dass man ein Wegbereiter der Heimroboter-Revolution sein wird. Allerdings ist ein gigantisches Wachstumspotenzial durchaus vorhanden.

Redfin: Der Immobilienmarkt bietet viele Möglichkeiten!

Eine zweite Aktie mit einem gigantischen Wachstumspotenzial ist für mich außerdem die von Redfin. Die Aktie adressiert den Immobilienmarkt, zunächst vornehmlich in den USA. Das Management möchte dabei die Dienstleistungen und das Maklertum neu definieren. Der Ansatz ist recht schlicht und einfach: Mit geringeren Gebühren zwischen 1 und 1,5 % eine Menge Interesse auf sich vereinen. Umsatzvervielfacher könnte außerdem das iBuyer-Segment mit direkten Ankäufen und Wiederverkäufen von Immobilien sein.

Die Aktie von Redfin besitzt ebenfalls einen geringen Börsenwert. Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 7,3 Mrd. US-Dollar, was in Anbetracht des Marktvolumens natürlich vergleichsweise gering ist. Wenn es dem Management gelingt, konsequent weitere Marktanteile auf sich zu vereinen, dürfte das eine Chance mit einem gigantischen Wachstumspotenzial ausmachen. Zuletzt kletterten die Umsätze im Jahresvergleich übrigens um 5 % auf 244,5 Mio. US-Dollar. Zugegebenermaßen nicht der Anspruch der Wachstumsgeschichte, COVID-19 wirkt hier momentan augenscheinlich als leichte Bremse.

Lemonade: Gigantisches Wachstumspotenzial, gewiss!

Zu guter Letzt ist Lemonade außerdem eine Aktie, die ein gigantisches Wachstumspotenzial besitzen könnte. Das Unternehmen möchte dabei zunächst den US-amerikanischen Markt der Versicherungen revolutionieren und digitalisieren. Das könnte ebenfalls ein cleverer Ansatz sein, der langfristig zu einem Milliardenmarkt für das Unternehmen heranwächst.

Lemonade besitzt derzeit eine Marktkapitalisierung von lediglich 5,5 Mrd. US-Dollar, was ebenfalls überaus gering bewertet ist. Die Umsätze kletterten im letzten Quartal auf gerade einmal 20,5 Mio. US-Dollar. Foolishe Investoren erkennen daher: Der Preis, den man als Investor heute für diese spannende, langfristig orientierte Wachstumschance bezahlt, ist alles andere als gering und das Risiko entsprechend hoch. Sollte es Lemonade jedoch gelingen, den Versicherungsmarkt langfristig und nachhaltig zu prägen, dürfte der momentane Börsenwert zu gering sein. Wobei die Reise bis dahin volatil sein kann.

Der Artikel Gigantisches Wachstumspotenzial gesucht? Aktien von iRobot, Redfin & Lemonade im Fokus! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von iRobot und Redfin. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von iRobot, Lemonade, Inc., und Redfin und empfiehlt die folgenden Optionen: Short May 2021 $65 Put auf Redfin.

