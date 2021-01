Gläubiger von Petroplus Deutschland erhalten fast gesamtes Geld zurück

München (Reuters) - Die Gläubiger der deutschen Gesellschaften des Raffineriebetreibers Petroplus haben acht Jahre nach der Insolvenz fast ihr gesamtes Geld zurückerhalten.

Insgesamt seien mehr als 566 Millionen Euro ausgeschüttet worden, teilte der Insolvenzverwalter Michael Jaffe am Donnerstag mit. Die Kunden der Petroplus Bayern hätten ihr gesamtes Geld bekommen, an die Gläubiger der Petroplus Raffinerie seien zusätzlich sogar noch Zinsen gezahlt worden, bei der dritten betroffenen Gesellschaft liege die Quote bei annähernd 100 Prozent. Im Vergleich dazu erhielten Gläubiger dazu bei Unternehmensinsolvenzen in Deutschland üblicherweise zwischen zwei und fünf Prozent ihrer Ausstände erstattet.

Die Petroplus-Gruppe war vor acht Jahren zusammengebrochen, nachdem die Banken den Geldhahn zugedreht hatten. Nach Angaben Jaffes war es die zahlenmäßig größte Insolvenz der europäischen Wirtschaftsgeschichte.