Global Fashion Group: Wandelanleihe im Wert von 375 Millionen Euro angekündigt – das kommt am Markt überhaupt nicht gut an

Die Global Fashion Group hat eine Platzierung von Wandelanleihen im Wert von 375 Millionen Euro angekündigt – mit einer Laufzeit bis 2028. Laut Analyst Volker Bosse von der Baader Bank dürfte dieser Schritt wegen der Gewinnverwässerung kurzfristig die Aktie belasten. Er äußerte aber sein Verständnis, da das Unternehmen mit zusätzlichen Geldern seine Wachstumschancen wahrnehmen könne. Derzeit sei es unvorhersehbar, wie sich die Parameter für solch einen Schritt in den nächsten Monaten entwickeln.

Bei den Anlegern ist dieser Schritt jedenfalls überhaupt nicht gut angekommen, da die Neuemission eine Gewinnverwässerung für die bestehenden Aktionäre darstellt. Die Aktien sind in den ersten Handelsstunden um 11,4 Prozent abgesunken, im Tief sogar um 17 Prozent. Sie waren damit besonders negativ auffällig in einem Börsenumfeld, das für Corona-Gewinner allgemein trüber geworden ist. Voranschreitende Impfungen und die Aussicht auf Lockerungen in einigen Ländern hinterlassen dabei neuerdings ihre Spuren.

Mit dem Absturz ist die Aktie unter ihre 21-Tage-Trendlinie gefallen. Mit der anschließenden leichten Erholung konnte die mittelfristigere 50-Tage-Trendlinie jedoch vorerst gehalten werden.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: ETF-Ratgeber – So finden Sie die besten Indexfonds