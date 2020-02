Gold - Rallyphase, Risk Off ist gefragt!

Lockere Geldpolitik der Notenbanken, aber auch Covid-2019 (SARSCoV2) und seine voraussichtlich wirtschaftlichen Folgen befeuern die Goldrally. In China hat die PBoC bisher den Aktienmarkt abgeschirmt. Seit Wiedereröffnung der festlandchinesischen Börsen steigen die Aktien. Das wirkt surreal, aber es ist Börse. DAX und US Indizes stehen nahe Allzeithochs, als gäbe es den negativen Einfluss durch Covid-2019 (SARSCoV2) nicht. Bisher wird die Epidemie, die sich langsam zu einer Pandemie auswächst, als überschaubares temporäres Ereignis eingepreist. Außerdem vertraut man auf die Notenbanken, die mit ihren QEs und niedrigen Zinsen den Markt schon oben halten werden. Deshalb profitiert der Goldpreis, aber auch andere Risk Off Assets steigen. US Finanzminister Mnuchin hat am heutigen Sonntag verlauten lassen, dass die Notenbanken auf das Virus reagieren werden. Der Goldpreis reagiert am direktesten auf Geldpolitik. Der Markt preist also, das zeigt der Anstieg der zurückliegeden Wochen, aktiver werdende Notenbanken sein.

Schauen Sie sich bitte die Serie der hier auf Onvista von mir veröffentlichetn Gold Prognoseskizzen an. Das Edelmetall läßt sich charttechnisch hervorragend bewerten. Bei 1.701-1.713 USD pro Feinunze liegt die nächste Projektionszielzone.

https://www.onvista.de/news/gold-eine-weitere-rallyphase-wird-kommen!-320862271

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)