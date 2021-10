GOLDMAN SACHS - Neuer Rallyschub?

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 406,070 $ (NYSE)

Die Aktie von Goldman Sachs befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im März 2020 startete eine besonders steile Rallyphase. Seit März 2021 hat sich das Tempo der Rally deutlich verlangsamt.

Die Aktie befindet sich seit dem Konsolidierungstief vom 29. März 2021 bei 317,72 USD in einem Trendkanal. Innerhalb dieses Kanals kletterte die Aktie am 30. August auf das aktuelle Allzeithoch bei 420,76 USD.

Von dort setzte der Wert auf die Unterkante des Trendkanals zurück, wo er in den letzten Wochen seitwärts lief. Am Freitag zog die Aktie deutlich an. Sie riss ein Aufwärtsgap zwischen 393,66 USD und 396,34 USD. Anschließend zog sie weiter an und schloss bei 406,07 USD.

Startschuss für eine neue Rally?

Das Chartbild der Aktie von Goldman Sachs macht einen bullischen Eindruck. Mit dem Anstieg vom Freitag könnte der Startschuss für eine weitere Rally gefallen sein. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung der Oberkante das Trendkanals bei aktuell 440,65 USD führen.

Sollte die Aktie aber doch noch aus dem Trendkanal nach unten rausfallen, wofür heute eine Tagesschlusskurs unter 377,33 USD notwendig wäre, könnte sich die Korrektur seit dem Allzeithoch deutlich ausdehnen. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung des Zwischenhochs aus dem Januar 2021 bei 309,14 USD kommen.

Fazit: Die Aktie von Goldman Sachs hat gute Chancen eine weitere Rally in den nächsten Wochen. Sie könnte um ca. 10 % zulegen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)