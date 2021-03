Grand City Properties kündigt Dividende an und kauft eigene Aktien zurück

Der Immobilienkonzern Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) will eine Dividende in Höhe von 0,82 Euro an die Aktionäre ausschütten. Im Vorjahr wurden 0,8238 Euro ausgeschüttet.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 20,76 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,95 Prozent. Die Hauptversammlung des Unternehmens mit Sitz in Luxemburg findet am 30. Juni 2021 statt. Der Konzern kündigte am Montag auch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 200 Mio. Euro an. Das Programm startet am 16. März 2021 und soll bis 31. Dezember 2021 beendet sein. Der FFO I (Funds from Operations) vor Perpetualpapierzuteilung stieg im Jahr 2020 auf 215 Mio. Euro gegenüber 212 Mio. Euro im Jahr 2019, wie weiter berichtet wurde. Die Nettomieteinnahmen für das Jahr 2020 beliefen sich auf 372 Mio. Euro gegenüber 383 Mio. Euro im Jahr 2019. Dies war ein Rückgang um 3 Prozent aufgrund der vielen Verkäufe im Jahresverlauf. Das Mietwachstum auf like-for-like Basis betrug 1,8 Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 Prozent auf 300 Mio. Euro in 20209. Grand City Properties ist fokussiert auf Wohnungen in Ballungsgebieten in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Dresden, Hamburg oder auch Nürnberg. Der Immobilienkonzern Aroundtown hält über die Edolaxia Group rund 40 Prozent der Anteile von Grand City Properties. Aroundtown ist ebenfalls im MDAX vertreten. Redaktion MyDividends.de