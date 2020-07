GRENKE - Jetzt braucht es einen Kurssprung

GRENKE AG - WKN: A161N3 - ISIN: DE000A161N30 - Kurs: 68,250 € (XETRA)

Nach dem Scheitern an der Widerstandszone um 80,00 EUR setzte bei der Aktie von Grenke ein Kursrückgang ein, der direkt an die wichtige Unterstützung bei 68,60 EUR führte. Dieser Bereich ist seit Mitte Juni Austragungsort einer heftigen Auseinandersetzung der Marktteilnehmer um die weitere mittelfristige Richtung.

Unterstützung ist porös

Durch die Vielzahl an Attacken und Brüchen der 68,60 EUR-Marke ist diese als Unterstützung kaum mehr ernst zu nehmen. In Kürze sollte ein finaler Bruch der Marke erfolgen und in einer Verkaufswelle die Ziele bei 61,50 EUR und darunter bereits bei 56,75 EUR erreicht werden. Auf diesem Niveau liegt dann wieder ein solider Support vor, von dem aus der Aufwärtstrend der Vormonate fortgesetzt werden kann.

Sollte den Bullen dagegen das Kunststück gelingen, die 68,60 EUR-Marke zu halten und die Hürde bei 75,45 EUR aus dem Weg zu räumen, könnte eine Kaufwelle bis 82,15 EUR führen.

GRENKE Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)