Große Chance, hohes Risiko? Ich glaube, diese Aktie könnte mit 500 Euro eine interessante Wahl sein!

500 Euro in eine große Chancen mit einem hohen Risiko zu investieren, das klingt für mich in vielen Fällen vernünftig. Selbst wenn man als Investor eher konservativ agiert, könnte ein solcher Schritt ratsam sein. Zumindest, wenn die Investitionsthese aufgeht, könnte hier ein gigantisches Renditepotenzial lauern.

Fragt sich bloß: In welche Aktie sollte man jetzt 500 Euro bei einer großen Chance und einem gleichermaßen hohen Risiko investieren? Ich habe da einen Favoriten, der grundsätzlich auch für dich als Foolisher Investor interessant sein könnte. Wobei sich der Blick auf beide Aspekte lohnt: Chance und Risiko.

500 Euro, großes Chance, hohes Risiko: Die Readly-Aktie

Die Aktie, die jetzt mit 500 Euro eine große Chance und ein hohes Risiko beinhalten könnte, ist für mich die Readly-Aktie. Vielleicht ein paar Basics: Mit derzeit ca. 3,76 Euro Aktienkursniveau könnte man sich als Investor ein mengenmäßig größeres Aktienpaket zulegen. Zudem besitzt diese Aktie eine Marktkapitalisierung von unter 140 Mio. Euro. Das ist klein, könnte jedoch ein Vervielfachungspotenzial besitzen.

Die Readly-Aktie folgt nämlich auf eine doch eher eigensinnige Art und Weise dem Streaming. Das wiederum erklärt auch, weshalb mit 500 Euro eine große Chance und zugleich ein hohes Risiko vorhanden sein dürften. Einerseits gibt es hier die Chance, dass diese Unternehmen den Markt der Zeitschriften aufrollt. Ein Abomodell für 9,99 Euro im Monat könnte für Zeitschriftenleser ideal sein, um möglichst viel für wenig Geld zu erhalten. Aber es gibt eben auch eine Kehrseite dieser Investitionsthese.

Die Frage für Foolishe Investoren, die sich ebenfalls anbietet, ist: Besitzt das Medium Zeitschrift noch eine Zukunft? Oder sind es eher die Onlinemedien, die jetzt immer beliebter sind? Egal ob kostenpflichtig, individuell oder mithilfe von Blogs: Konkurrenten sind in jedem Fall vorhanden.

Mit Blick auf die große Chance und das hohe Risiko können wir jedenfalls sagen: Die Wachstumsgeschichte ist derzeit intakt. Umsatzseitig wuchs das Unternehmen zuletzt um ca. 32 % im Jahresvergleich. Wobei die Anzahl der Abonnenten um 36 % im Jahresvergleich gesteigert werden konnte. Allerdings ist die Ausgangslage noch immer klein und dynamisch. Von einem größeren Ökosystem oder sogar Wettbewerbsvorteilen zu sprechen, dafür ist es noch zu früh.

Eine kleine Investition wert …?

Mir ist die Readly-Aktie daher zumindest für den Moment eine kleinere Investition wert gewesen. Ich sehe die große Chance, aber eben auch das hohe Risiko. Ein Gesamtpaket, das in meinem Depot einen Anteil von ca. 0,5 % einnimmt. Wie gesagt: Eine geringe Investition.

Ob du als Foolisher Investor diesem Beispiel folgen möchtest? Das ist eine andere Frage. Jetzt 500 Euro in diese Aktie zu investieren, könnte jedoch einen Vervielfacher nach sich ziehen. Oder eine eigentliche Chance, die doch langfristig scheitert. Das dürfte die Zeit zeigen.

Der Artikel Große Chance, hohes Risiko? Ich glaube, diese Aktie könnte mit 500 Euro eine interessante Wahl sein! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Vincent besitzt Aktien von Readly. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images