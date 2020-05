Günstige Bewertung, monatliche Dividende und mind. 6,96 % Rendite? Versuch AT&T, W. P. Carey und ExxonMobil!

Auch in Zeiten des Coronavirus kann es für Einkommensinvestoren wichtig sein, eine regelmäßige und zuverlässige Dividende zu erhalten. Womöglich sogar auf monatlicher Basis. Gerade wenn man von seinen passiven Einkünften leben möchte, ist das schließlich für die Alltagstauglichkeit sehr wichtig.

Der vergangene Crash und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus sind dabei ein zweischneidiges Schwert: Einerseits erhalten Investoren so die Möglichkeit, günstigere Aktien mit höheren Dividendenrenditen ergattern zu können. Andererseits kürzen einige Auszahler aber auch die Ausschüttungen. Oder streichen diese.

Werfen wir heute einen Blick auf die Aktien von AT&T, W. P. Carey und ExxonMobil, die im Dreierpack monatliche Dividenden ermöglichen können und zuverlässig zahlen. Zumindest bis jetzt.

Februar, Mai, August und November: AT&T

Eine erste Aktie, die die Monate Februar, Mai, August und November ausschüttungstechnisch abzudecken vermag, ist die von AT&T. Zumindest gemessen am Datum der Ausschüttung. Der US-amerikanische Telekommunikationskonzern zahlt seit inzwischen über 35 Jahren eine stets zuverlässige Dividende aus. Das zeigt, dass hier die Dividende grundsätzlich krisenerprobt sein könnte.

Derzeit winken hier quartalsweise Dividenden in Höhe von 0,52 US-Dollar, die bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 29,20 US-Dollar (12.05.2020, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite von 7,12 % entsprechen würden. Damit zeigt die Aktie von AT&T gleichzeitig, dass hier die Bewertung vergleichsweise günstig und moderat sein könnte.

Bei einem 2019er-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,90 US-Dollar erscheint die Dividende zwar auf den ersten Blick nicht nachhaltig. Allerdings sind es hier Sondereffekte gewesen, die belastet haben. Gemessen am 2019er-freie-Cashflow hingegen liegt das Ausschüttungsverhältnis lediglich bei 52 %. Möglicherweise ein besserer Wert, der hier einen Überblick über die Nachhaltigkeit verschafft.

Januar, April, Juli und Oktober: W. P. Carey

Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust W. P. Carey zahlt hingegen seine Dividenden effektiv in den Monaten Januar, April, Juli und Oktober an die Investoren aus. Damit kann man als Einkommensinvestor im Zusammenspiel mit AT&T bereits acht Monate mit Dividenden abdecken. Durchaus interessant.

W. P. Carey zählt dabei ebenfalls zu den starken, zuverlässigen und historisch gesehen krisenerprobten Ausschüttern. Seit nunmehr 22 Jahren und somit seit dem Börsengang wird hier nicht bloß die Dividende jedes Jahr konstant gehalten und erhöht. Nein, sondern auch auf Quartalsbasis können Dividendenjäger hier stets moderat höhere Ausschüttungen erhalten. Zuletzt belief sich die Dividende dabei auf 1,04 US-Dollar je Aktie, was bei einem derzeitigen Aktienkursniveau von 59,72 US-Dollar einer Dividendenrendite von 6,96 % entsprechen würde. Ebenfalls eine starke und zuverlässige Dividende.

W. P. Carey kam im letzten Geschäftsjahr 2019 auf Funds from Operations in Höhe von 5,00 US-Dollar je Aktie, wodurch sich das Ausschüttungsverhältnis auf für REITs moderate 83,2 % belaufen würde. Im ersten Quartal hat W. P. Carey diesen Wert mit 1,25 US-Dollar bestätigt. Allerdings gilt es hier jetzt womöglich die Leerstandsquote im Auge zu behalten.

März, Juni, September, Dezember: ExxonMobil

Jetzt auf Öl setzen? Könnte das nicht riskant sein? Nun ja, die Aktie von Royal Dutch Shell hat jedenfalls bewiesen, dass die Öldividendenperlen in der aktuellen Ölschwemme ordentlich zu kämpfen haben. Nichtsdestotrotz liefert ExxonMobil noch immer seit rund 38 Jahren stete und jährlich stets erhöhte Ausschüttungen. Zumindest hier zeichnet sich kurzfristig weitere Konstanz ab.

Bei quartalsweisen Ausschüttungen in Höhe von 0,87 US-Dollar und einem derzeitigen Aktienkursniveau von 45,06 US-Dollar würde hier momentan eine Dividendenrendite von sage und schreibe 7,72 % winken. Ebenfalls ein attraktiver Wert, der außerdem in den Monaten März, Juni, September und Dezember ausgezahlt wird und das Börsenjahr dividendentechnisch komplettiert.

Bei einem 2019er-Gewinn-je-Aktie in Höhe von 3,36 US-Dollar ist das Ausschüttungsverhältnis hier jetzt mit 103 % bereits am Limit und in Zeiten der wegbrechenden Gewinne könnte die Nachhaltigkeit in Gefahr sein. Immerhin: Derzeit wird noch konstant gezahlt. Wobei Investoren versuchen sollten, realistisch abzuschätzen, wie lange der Ölkonzern dieses Preisniveau aushalten wird.

Zumindest für den Moment starke monatliche Dividenden!

Ein Mix von AT&T, W. P. Carey und ExxonMobil kann einem als Einkommensinvestor starke und sogar monatliche Dividenden ermöglichen. Wobei die Mindestdividendenrendite in unserem heutigen Überblick marginal unter der 7-%-Marke liegt.

Insbesondere an der Ölfront könnte jedoch Vorsicht angebracht sein. So toll monatliche Dividenden bei einer günstigen Bewertung auch sind: Im Endeffekt sollten diese auch nachhaltig sein.

The post Günstige Bewertung, monatliche Dividende und mind. 6,96 % Rendite? Versuch AT&T, W. P. Carey und ExxonMobil! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Börsencrash 2020: Deine Chance, Millionen zu verdienen?

Diese Aktien sind unserer Meinung nach perfekt im jetzigen Markt positioniert. Mit starken Bilanzen, stabilen Geschäftsmodellen und der Chance auf Kursverdopplung.

Wenn du jemals bereut hast, im letzten Marktabschwung nicht investiert zu haben, dann ist dies jetzt deine Chance! Unser Analysten-Team hält diese 6 Aktien jetzt für großartige Einstiegs-Chancen.

Dazu bieten wir Stock Advisor Deutschland jetzt für kurze Zeit für 50 % vom regulären Preis. Und das bei voller Geld-zurück-Garantie in den ersten 30 Tagen.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Vincent besitzt Aktien von AT&T und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool