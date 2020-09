Hecla Mining will mehr Dividende ausschütten

Der Silberproduzent Hecla Mining Co. (ISIN: US4227041062, NYSE: HL) will künftig eine höhere Dividende ausschütten. Seit 2012 sah die Dividendenpolitik eine Minimumausschüttung von 1 Cent pro Jahr vor. Darüber hinaus bestand zusätzlich eine Koppelung der Dividende an den Silberpreis. Die Minimumausschüttung wird nun um 50 Prozent auf 1,5 Cents pro Jahr angehoben.

Die Koppelung an den Silberpreis wird ebenfalls geändert. Sollte Hecla im Quartal einen durchschnittlichen Silberpreis von 25 US-Dollar pro Unze erzielen, sieht die neue an den Silberpreis gekoppelte Dividendenpolitik eine zusätzliche Ausschüttung von 2 Cents auf Jahresbasis vor. Bei einem durchschnittlichen Silberpreis von 30 US-Dollar pro Unze und darüber bleibt die an den Silberpreis gekoppelte Dividende unverändert.

Hecla Mining wurde 1891 in Coeur d’Alene im US-Bundesstaat Idaho gegründet. Der Konzern verfügt über Produktions- und Explorationsstätten in den USA und in Mexiko. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 76,11 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. September 2020).

Redaktion MyDividends.de