HENKEL - Bullische Divergenz suggeriert Erholungspotenzial

Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 71,020 € (XETRA)

Die Aktie des Konsumgüterriesen hat es in den vergangenen Wochen ordentlich zerlegt. Wie ist die charttechnische Situation im Tageschart einzustufen?

Bullische Divergenz suggeriert Erholungspotenzial

Der mittelfristige Abwärtstrend im tageschart der Aktie dürfte kurzfristig weiter intakt bleiben - dafür ist die die Trendlinie einfach noch zu weit vom Kurs entfernt. Dennoch gibt es erste Stabilisierungstendenzen.

So bestätigt der RSI-Indikator die jüngsten Jahrestiefs unterhalb von 70 EUR nicht mehr - hier liegt eine so genannte bullische Divergenz vor, die in den kommenden Handelstagen eine technische Erholung in Richtung des nun als Widerstand fungierenden EMA50 im Tageschart nach sich ziehen könnte.

Prozyklisch bullische (Kauf-) Signale entstehen hier allerdings erst bei einem Ausbruch über die 76 EUR-Marke. Bis dahin haben die Bären vorerst weiter das bessere Blatt.

Henkel Aktie Chartanalyse Tageschart

