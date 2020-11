HOCHTIEF - Chance oder Risiko?

HOCHTIEF AG - WKN: 607000 - ISIN: DE0006070006 - Kurs: 64,750 € (XETRA)

Aus charttechnischer Sicht gehört die Hochtief-Aktie in diesem Jahr zu den Sorgenkinder. So kam die Aktie im Zuge der Corona-Krise mächtig unter Druck und anschließend schafften es die Käufer nicht, die damit verbundenen Verluste aufzuholen. Ausgehend von 41,58 EUR stieg der Aktienkurs zwar bis auf 90,60 EUR im Juni an, seitdem aber dominieren erneut die Verkäufer das Kursgeschehen. Diese etablierten einen Abwärtstrend, der in der letzten Woche mit einem neuen Tief bestätigt wurde. Dabei setzten die Verkäufer auch dem wichtigen Unterstützungsbereich bei 62,85 EUR mächtig zu.

Riskieren wir einen Long-Trade?

In diesem riskanten Umfeld könnten antizyklische Trader in Versuchung geraten. Bereits am Freitag zeigte sich leichtes Kaufinteresse, welches heute Anschluss findet. Mit diesem erobern die Bullen den alten Supportbereich bei 62,85 EUR zurück. War der Ausbruch nach unten ein Fehlsignal? Falls ja, könnten die Kurse in den nächsten Tagen an die Widerstandszone ab ca. 70 EUR ansteigen. Läuft es richtig gut, bricht der Aktienkurs dort sogar nach oben aus und die Bullen starten einen neuen Aufwärtstrend mit Zielen bei und jenseits von 90,60 EUR.

Träumen darf ein jeder!

Das Problem bei diesem Szenario ist, dass dieses noch eine ganze Menge Bedingungen geknüpft ist. Im Gegensatz dazu haben die Verkäufer/Bären Fakten auf ihrer Seite. Ein neues Tief und der Abwärtstrend sprechen eine eindeutige Sprache. Gepaart mit der relativen Schwäche von Hochtief gegenüber dem Gesamtmarkt muss man schon sehr mutig sein, um die Longseite zu favorisieren. Es ist zwar nicht unmöglich, dass die Käufer sich durchsetzen, momentan überwiegt bei mir aber die Skepsis. Stattdessen könnte sich die Abwärtsbewegung sogar noch in Richtung 55 EUR oder zum Jahrestief bei 41,58 EUR beschleunigen.

HOCHTIEF AG

